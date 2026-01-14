Iran: Arrestation des chefs de réseaux terroristes

Le ministère iranien du Renseignement a affirmé avoir continué d’identifier et d’arrêter les chefs des réseaux terroristes à Téhéran grâce à l’efficacité de la coopération de la population.

Lors des récentes émeutes, des lieux publics et religieux ainsi que les forces de sécurité ont été pris pour cible par les émeutiers dans sept zones importantes de Téhéran, a indiqué le ministère.

Les émeutiers ont également incendié deux mosquées, bloqué une autoroute majeure de la ville et tué deux membres des Forces de volontaires Bassidj.

Le chef de la police iranienne a annoncé que 297 émeutiers ayant participé à la destruction de biens publics avaient été identifiés et arrêtés par la police. Deux terroristes ont également été tués et 17 autres blessés lors des opérations menées ces derniers jours.

La police a également saisi de nombreuses armes à feu et armes blanches, ainsi que des explosifs dans les cachettes des terroristes.

Vingt enquêtes ont été ouvertes concernant les liens des personnes arrêtées avec des groupes terroristes affiliés au régime israélien.

Funérailles de 100 martyrs tués par les émeutiers

Par ailleurs, les funérailles de 100 martyrs des récentes émeutes, soutenues par l’étranger, ont débuté ce mercredi à 14h00, heure locale, à Téhéran.

Le président de la Fondation des Martyrs, Ahmad Moussavi, a déclaré que les martyrs, parmi lesquels des civils et des membres des forces de sécurité, ont été tués par différentes armes, notamment des fusils de combat et de chasse, des couteaux, des haches, etc.

Les manifestations pacifiques contre les difficultés économiques ont dégénéré en émeutes la semaine dernière, attisées par les déclarations de responsables américains et israéliens. Des groupes armés ont endommagé des biens publics et tué les civils et les forces de sécurité.

Des dizaines de civils et de membres des forces de sécurité iraniens ont été tués par les émeutiers, qui, selon les services de renseignement de la République islamique, bénéficiaient du soutien de Washington et du Mossad, en matière de renseignement, d’opérations, de logistique et de financement.

Les autorités de la République islamique d’Iran ont constaté que, par le biais des émeutes, les ennemis de l’Iran cherchent à compenser leurs échecs lors de leurs agressions militaires directes contre le pays en juin 2025.

Parallèlement, les responsables ont souligné à maintes reprises que le pays déployait tous les efforts nécessaires pour remédier aux difficultés économiques dans divers secteurs, tout en s’opposant fermement à toute tentative de détourner les manifestations vers des troubles.

Source : Avec PressTV