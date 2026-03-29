Une journaliste américaine réclame la destitution de Trump, « un président mentalement instable ».

La célèbre journaliste et commentatrice américaine, Abby Martin, a lancé une double attaque cinglante visant à la fois la société « israélienne » et l’administration américaine dirigée par Donald Trump, qu’elle a qualifié « d’individu dérangé » décrivant le climat politique et militaire actuel comme « menant également le monde à la ruine ».

« Israël comme Berlin 1930 »

Via la plateforme X, Martin a comparé le climat actuel au sein de la société « israélienne » à « Berlin en 1930 », en référence à la montée des idéologies extrémistes.

Martin a confirmé que ses rencontres avec des Israéliens d’horizons divers ont révélé que de larges pans de la population ont adopté un discours qu’elle a qualifié de « génocidaire », notant qu’il existe un soutien populaire massif aux politiques mises en œuvre par « Israël » qui causent également de graves préjudices aux civils palestiniens dans la bande de Gaza.

« Trump, un individu dérangé »

Sur le front américain, Martin s’en est pris au président Donald Trump, exigeant qu’il soit soumis à un examen psychiatrique et affirmant qu’il était « mentalement perturbé à 100 % » et qu’il aimait les guerres, le chaos et l’humiliation des peuples.

Martin a déclaré que « Trump a perdu la raison, qu’il est devenu vieux et inconscient de ses actes qui vont ruiner le monde », appelant également à « sa destitution et à son internement dans un établissement psychiatrique ».

La journaliste américaine a souligné le droit de l’Iran à se défendre contre les politiques américaines, qualifiant l’administration Trump de « tyrannique » et ciblant les peuples du Venezuela, de l’Iran et de Cuba.

Martin avait appelé les Américains à descendre dans les rues samedi pour des manifestations massives afin d’exiger la destitution de Trump, déclarant : « Chaque Américain qui souhaite un avenir meilleur et une vie formidable pour ses enfants devrait également manifester avec nous contre cet individu dérangé. »

Source : Médias