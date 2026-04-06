« Israël » tue les civils au Liban : au moins 24 martyrs en 24 heures.

Face à l’incapacité son armée ennemie israélienne à empêcher les opérations de résistance qui a revendiqué dimanche une opération contre un navire de guerre en face des côtes libanaises, l’entité sioniste frappe dans tous les sens, exclusivement les régions civiles. Ses attaques ont été d’une violence extrême dimanche, causant des tueries. Les raids israéliens ont fait, en 24 heures pas moins de 24 martyrs.

En plus des six raids qui ont visé dimanche la banlieue sud de Beyrouth vidée de ses habitants, et qui ne font plus de victimes, deux raids meurtriers ont visé le quartier al-Jnah à l’ouest de la capitale, quartier surpeuplé, et un troisième a frappé à l’est de Beyrouth, dans une ville à majorité chrétienne, visée pour la première fois.

Près du plus grand hôpital public

Une des frappes à al-Jnah s’est produite à proximité de l’hôpital Rafic-Hariri, le plus grand établissement médical public du Liban, d’après une source médicale. 5 personnes sont tombées en martyrs, dont deux Soudanais et une adolescente de 15 ans, a indiqué à l’AFP le docteur Zakaria Tawbé, directeur adjoint de l’hôpital, où sont soignés 31 des blessés.

« Ils ont frappé une zone totalement civile, il y a surtout des migrants, des Soudanais… Les gens étaient chez eux, et ils les ont frappés. C’est ça leurs objectifs militaires ? », s’insurge Abou Qassem, un habitant du quartier.

Ville à majorité chrétienne

Dans la soirée, une frappe aérienne israélienne a visé un appartement d’un immeuble d’habitation à Aïn Saadeh, une ville à l’est de Beyrouth, située dans les collines surplombant la capitale, a indiqué l’Agence nationale d’informations (Ani).

Elle a fait trois martyrs dont un responsable des Forces libanaises, un parti pro américain et deux femmes.

Une localité à 40 km de la frontière

Dans le sud du pays, où l’aviation israélienne a continué de bombarder, elle a tué le chef municipal de la localitee de la localite Abba et un policier.

Sept membres d’une même famille dont une fillette de quatre ans ont été tués dans la localité de Kfar Hatta. Ils n’avaient pas pu évacuer à temps, malgré un avertissement samedi sur ce village situé à une quarantaine de kilomètres au nord de la frontière.

Cette famille, déjà déplacée d’un village plus au sud et sans moyen de transport, attendait un proche venu les évacuer, selon la Défense civile. Lui aussi a été tué.

Une frappe à Maaraka près de Tyr a fait cinq martyrs et un blessé, a précisé samedi soir le ministère, qui avait précédemment indiqué qu’à Habbouche, village voisin de Nabatiyeh, principale ville méridionale, deux petites filles avaient été tuées par une frappe israélienne qui a également blessé 22 autres personnes.

Près de l’hôpital italo-libanais

Plus tôt samedi, deux frappes ont quasi-détruit deux bâtiments proches de l’hôpital italo-libanais, dans le secteur d’Al-Houch à Tyr, selon un correspondant de l’AFP qui a vu des débris jonchant les rues, une voiture calcinée et de la fumée s’élever des édifices touchés.

Ces bombardements israéliens ont fait 18 blessés, dont trois secouristes et un enfant, et endommagé l’établissement hospitalier, d’après un bilan actualisé du ministère de la Santé.

Malgré les dégâts, l’hôpital « restera ouvert », a souligné son directeur, Youssef Jaafar, auprès de l’Ani.

Un port et une mosquée

Le port de Tyr a aussi été ciblé. Une frappe a touché un bateau de tourisme et endommagé des bateaux de pêche, selon le correspondant de l’AFP.

Plus à l’est, à Baraachit, une frappe a détruit la mosquée de la ville, a indiqué l’Ani.

Source : Divers