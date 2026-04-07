Araghchi à son homologue qatari : L’utilisation du territoire d’un État pour attaquer d’autres États doit être empêchée

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé que le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec son homologue qatari, Mohammed ben Abdelrahman Al Thani, au sujet de l’évolution de la situation régionale et internationale et des relations bilatérales.

Nous souhaitons maintenir des relations amicales avec les pays de la région

Le ministre qatari des Affaires étrangères a réaffirmé « la position de principe de son pays contre le recours à la force, insistant sur le respect de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale de l’Iran, ainsi que sur la nécessité d’une cessation immédiate des hostilités et du rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région ».

Pour sa part, M. Araghchi a souligné « l’intérêt de l’Iran à maintenir et à développer des relations amicales avec les pays de la région, y compris le Qatar, considérant que l’escalade actuelle est uniquement le résultat de l’agression militaire américaine et israélienne contre l’Iran, ainsi que de l’utilisation de bases et d’infrastructures militaires dans les pays de la région pour lancer des attaques contre ce pays ».

Nous appelons les pays de la région à instaurer une sécurité collective indépendante

Araghchi a rappelé l’obligation juridique internationale des États d’empêcher l’utilisation de leur territoire pour attaquer d’autres pays, et a exprimé l’espoir que les pays de la région s’orientent vers la réalisation d’une « sécurité collective indépendante ».

Il a également affirmé la détermination de l’Iran à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, soulignant que les « crimes de guerre » commis par les États-Unis et « Israël », notamment le ciblage d’écoles, d’universités, d’hôpitaux, d’infrastructures et d’installations nucléaires, doivent être poursuivis devant les tribunaux nationaux et internationaux.

Source : Médias