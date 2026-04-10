Massacres israéliens à Nabatiyeh et Jebaa : 15 martyrs. Le sérail du gouvernement bombardé

La ville de Nabatiyeh a été victime de la plus grande agression depuis le début de la guerre actuelle, lorsque des avions de guerre ennemis ont lancé une série de raids violents, ciblant la plupart de ses quartiers et ses rues et provoquant des destructions massives.

Les raids menés aux alentours du sérail du gouvernement dans cette ville ont entraîné la destruction de bâtiments et provoqué un terrible massacre, notamment au siège de la Sécurité d’État, où le bilan initial faisait état de 8 martyrs.

L’ennemi israélien a également lancé un raid visant une station de lavage de voitures située au milieu de la place principale de la localité d’al-Jbaa, dans l’Iqlim al-Touffah, faisant 6 martyrs.

Selon le ministère libanais de la Santé, le bilan des martyrs entre le 2 mars et 7 avril s’élève à 1530 et des blessés à 4812.

Ce chiffre n’inclut pas les plus de 300 martyrs tués mercredi 8 avril dans les raids meurtriers perpétrés ce jour-là par 55 avions militaires israeliens qui ont bombardé en 10 minutes plus de 89 régions libanaises.

Source : Al-Manar