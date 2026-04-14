Porte-parole des Gardiens de la révolution iranienne : Nos capacités secrètes surprendront l’ennemi si la guerre se poursuit

Le porte-parole des Gardiens de la révolution iranienne, Hossein Mohebi, a affirmé que « les capacités de Téhéran n’ont pas encore été révélées ».

Mohebi a ajouté que « son pays dévoilera des capacités dont l’ennemi ignore tout si la guerre se poursuit », soulignant que « des méthodes de combat modernes auxquelles l’ennemi sera incapable de répondre seront révélées ».

Par ailleurs, le commandant des forces terrestres des Gardiens de la révolution, le général de brigade Mohammad Karami, a affirmé aujourd’hui que « les unités terrestres des forces armées iraniennes ont établi un dispositif de sécurité multicouche ».

Cette déclaration intervient après que les exigences américaines « exorbitantes ont empêché tout accord entre les États-Unis et l’Iran, tandis que ce dernier continue d’affirmer sa disposition à riposter en cas de reprise d’une agression américaine sur son territoire ».

Source : Médias