Chaîne israélienne Kan : Frustration généralisée dans le Nord et aucune perspective de fin à la menace du Hezbollah

Les médias israéliens ont fait état d’une frustration généralisée dans les localités du nord des territoires occupés, affirmant « qu’il s’agit du sentiment dominant, fruit du profond fossé entre les promesses faites aux habitants au début de la guerre et la réalité actuelle ».

La chaîne israélienne Kan a noté que « les tirs de roquettes du Hezbollah se poursuivent, malgré les informations suggérant un possible cessez-le-feu dans les prochaines heures ».

Kan a également reconnu que, « malgré les assurances données aux habitants du Nord que le Hezbollah sera éliminé et la menace disparaîtra, la réalité est que cela ne se concrétisera pas pleinement ».

La chaîne a indiqué « qu’il n’existe toujours aucune visibilité claire quant au maintien ou au retrait des forces israéliennes du Sud-Liban », admettant que « la situation actuelle ne correspond pas aux promesses faites aux habitants il y a environ 40 jours, au début de la guerre ».

Les médias israéliens ont ajouté que « le rythme des tirs de roquettes pourrait s’intensifier à mesure que l’affrontement approche de sa fin ou pendant les négociations, chaque camp cherchant à imposer sa propre vision de la victoire ».

Elle a poursuivi : « Toute opération militaire doit se conclure par un processus politique, mais le sentiment général dans le nord est que le prix à payer a été élevé, tandis que les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. »

Cessez-le-feu au Liban : quels sont les détails ?

La chaîne israélienne Kan a cité une source israélienne affirmant que « des discussions sont en cours en vue d’un cessez-le-feu avec le Liban », précisant que « le gouvernement discutera d’un cessez-le-feu au Liban ce soir à la demande des États-Unis ».

Cette déclaration fait suite à une intervention d’une source politique et sécuritaire iranienne de haut rang auprès de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen mercredi, indiquant que « sous la pression de l’Iran, un cessez-le-feu au Liban sera mis en œuvre dès ce soir ».

La source a déclaré que « le cessez-le-feu durera une semaine et se prolongera jusqu’à la fin de la période de cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis ».

La source iranienne a également indiqué à Al-Mayadeen que « Netanyahu, en tant qu’élément perturbateur, pourrait tenter à nouveau de saboter cet accord », ajoutant : « Nous traiterons Washington comme le partenaire soutenant l’occupation et la partie responsable de contenir Netanyahu. »

Malgré l’annonce d’un accord de cessez-le-feu, la Résistance islamique poursuit ses opérations et ses tirs de roquettes contre les forces d’occupation à la frontière libano-palestinienne.

Source : Médias