Araghchi : L’engagement commun avec le Pakistan renforce la paix et la stabilité dans la région

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accueilli mercredi le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général Munir, en Iran. Il a remercié le Pakistan d’avoir accueilli ce dialogue, témoignant de la solidité des relations bilatérales entre les deux pays.

S’exprimant sur la plateforme X , M. Araghchi a souligné que « l’engagement irano-pakistanais commun en faveur du renforcement de la paix et de la stabilité dans la région demeure ferme et solide ».

La télévision iranienne a rapporté mercredi, citant des sources bien informées au Pakistan, « qu’une délégation politique et sécuritaire de haut niveau, conduite par le chef d’état-major de l’armée pakistanaise, Asim Munir, et comprenant d’éminentes personnalités, était arrivée à Téhéran en provenance d’Islamabad ».

La délégation a transmis un message de Washington à Téhéran et s’est entretenue avec des responsables iraniens des négociations à venir, notamment des questions relatives au deuxième cycle de négociations prévu à Islamabad dans les prochains jours.

Un correspondant de l’agence de presse Tasnim a rapporté que « malgré la volonté affichée par certains pays européens d’accueillir des négociations entre l’Iran et les États-Unis, si l’Iran décide de poursuivre les pourparlers, la prochaine session devrait se tenir à Islamabad, la capitale pakistanaise. »

Il a également précisé qu’« aucune décision n’a été prise à ce jour quant au lieu des négociations, et les demandes formulées par certains pays européens à cet égard n’ont pas été acceptées. »

Source : Médias