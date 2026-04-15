Rapport : Les dégâts énergétiques au Moyen-Orient coûtent 58 milliards de dollars

Le Wall Street Journal a rapporté que « le coût de la réparation des infrastructures énergétiques endommagées par la guerre avec l’Iran pourrait atteindre 58 milliards de dollars », selon les estimations de Rystad Energy. Ce montant représente une augmentation significative par rapport aux 25 milliards de dollars estimés il y a trois semaines, reflétant l’ampleur considérable des dégâts.

D’après ces estimations, « les installations pétrolières et gazières représenteront la part la plus importante des coûts de réparation, tandis que le coût de la réparation des actifs non énergétiques, tels que les fonderies d’aluminium, les aciéries et les usines de dessalement, pourrait se situer entre 3 et 8 milliards de dollars ».

Des entreprises européennes ont indiqué que « leurs activités ont été impactées négativement par les répercussions de la guerre avec l’Iran, ce qui coïncide avec le début de la saison des résultats du premier trimestre ».

L’action d’Hermès a chuté d’environ 10 % après l’annonce par l’entreprise de ventes et de revenus inférieurs aux prévisions, en raison de la réduction des dépenses de consommation.

Les ventes de voitures Nissan et Stellants au Moyen-Orient ont également diminué pour atteindre environ la moitié de leur niveau d’avant-guerre.

Source : Médias