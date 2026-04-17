Résistance islamique : 2 184 opérations et une main toujours sur la gâchette

La Résistance islamique au Liban a publié son communiqué le numéro 1829 dans lequel elle a affirmé que « la main de ces moudjahidines restera sur la gâchette, vigilante face à la trahison de l’ennemi et à la rupture de ses engagements ».

Le communiqué intégral :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

{Et Il vous accordera une autre chose que vous aimez : un secours venant de Dieu et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants}

Dieu le Très-Haut, l’Immense, a dit vrai.

Pour la défense du Liban et de son peuple, la Résistance islamique a mené la bataille Al-Asf al-Ma’koul (l’Herbe Dévorée) durant quarante-cinq jours, au cours desquels elle a écrit des épopées héroïques rarement égalées en termes de force, de courage, de bravoure, de confiance en Dieu Tout-Puissant et de foi en Sa victoire.

Entre le 2 mars et le 16 avril 2026, la Résistance islamique a publié 1 828 communiqués annonçant l’exécution de 2 184 opérations militaires diverses, par lesquelles elle a fait face aux forces d’occupation de l’armée ennemie israélienne sur le territoire libanais, et ciblé ses positions, ses casernes et ses bases militaires à l’intérieur des territoires palestiniens occupés.

Les opérations de la Résistance, utilisant des drones d’attaque et divers tirs de missiles, ont également visé les colonies et les villes israéliennes, depuis la frontière libano-palestinienne jusqu’au-delà de la ville de Tel-Aviv, à une profondeur de 160 km, en réponse aux crimes de l’ennemi contre les civils et à sa destruction barbare des bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles.

Les moudjahidines de la Résistance islamique ont exécuté leurs opérations à un rythme moyen de 49 opérations par jour.

Malgré sa domination technologique et sa férocité de feu, la machine à tuer israélienne n’a pu les dissuader de se soulever et de poursuivre leur devoir national, humain et religieux pour protéger leur patrie et leur peuple et les défendre.

La main de ces moudjahidines restera sur la gâchette, vigilante face à la trahison de l’ennemi et à la rupture de ses engagements. Leur serment au Secrétaire de la Résistance, Cheikh Naïm Qassem, ainsi qu’à son peuple noble, fier et sacrifié, est que nous resterons fidèles à l’engagement jusqu’au dernier souffle, et que notre bannière ne tombera jamais.

« Et notre bannière ne tombera jamais… »: