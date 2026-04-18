Malgré le blocus américain, cinq pétroliers vides sont arrivés dans des ports iraniens pour se charger de pétrole

« Cinq pétroliers vides sont arrivés ces derniers jours dans des ports iraniens du Golfe, où ils ont commencé à charger des millions de barils de pétrole malgré le blocus naval américain », selon des images satellites consultées par le Washington Post et l’analyse d’experts.

De l’autre côté du détroit d’Ormuz, dans le golfe d’Oman, cinq pétroliers qui étaient ancrés au large du port le plus oriental d’Iran ont disparu des images satellites en fin de semaine », rapporte le Washington Post .

« La position actuelle de ces navires, qui transportent au total 9 millions de barils de pétrole, reste inconnue », a indiqué le Washington Post, bien que des responsables américains aient déclaré qu’aucun navire n’a pu forcer le blocus américain depuis son entrée en vigueur lundi dernier.

Alors que l’Iran, par la voix de son ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, a annoncé plus tôt vendredi la réouverture du détroit d’Ormuz aux navires commerciaux, suite à la déclaration de cessez-le-feu au Liban, et son maintien jusqu’à la fin de la trêve, le président américain a déclaré que « le blocus naval restera pleinement en vigueur et efficace à l’égard de l’Iran uniquement, jusqu’à ce que les relations avec ce pays soient menées à 100 % ».