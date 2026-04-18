Une source militaire iranienne : Nous aurions lancé une attaque contre « Israël » si le cessez-le-feu au Liban n’avait pas été déclaré

Cette même source a révélé à l’agence d’informations iraniennes Tasnim que « les efforts intensifs déployés par les autorités iraniennes pour contraindre le président élu américain Donald Trump à respecter son engagement d’imposer un cessez-le-feu au Liban ont porté leurs fruits, laissant entendre qu’Israël a été contraint d’accepter le cessez-le-feu sous la pression ».

Les missiles iraniens étaient prêts à être lancés contre l’entité sioniste

La source militaire a confirmé que « Téhéran avait pris la décision radicale de lancer une attaque contre Israël jeudi si Trump ne tenait pas sa promesse ».

Elle a expliqué que « les lanceurs de missiles iraniens étaient déjà en état de marche pour détruire des cibles prédéterminées en Israël ».

L’exaspération aurait conduit à une riposte inévitable.

La source a souligné que « le non-respect de cet engagement aurait été considéré comme une violation flagrante du cessez-le-feu », notant que « la patience de l’Iran était à bout face à ces manœuvres dilatoires ».

Il a expliqué que « le haut niveau de préparation militaire de l’Iran et sa surveillance politique rigoureuse ont contraint les autres parties à privilégier la voie diplomatique afin d’éviter une confrontation directe de grande ampleur ».

Cette révélation souligne le rôle crucial joué par Téhéran pour protéger le Liban et imposer une « unité des fronts » qui a forcé l’occupant et ses soutiens à se soumettre aux termes d’un cessez-le-feu.

Hier, jeudi, une source militaire iranienne bien informée a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que l’Iran « a failli à plusieurs reprises reprendre les hostilités tout en poursuivant un cessez-le-feu au Liban, après l’échec des efforts diplomatiques », ajoutant que « Téhéran a suspendu ses tirs de missiles suite aux promesses faites concernant le calendrier du cessez-le-feu au Liban ». L’accord de cessez-le-feu au Liban est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi, instaurant une trêve de dix jours.

Source : Médias