Le chef de la Force aérospatiale iranienne : « Notre doigt est sur la gâchette »

Le commandant de la Force aérospatiale du CGRI, le général Majid Mousavi

Le commandant de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution (CGRI), le général Majid Mousavi, a déclaré que ses unités, « ne faisant aucune confiance à l’ennemi, gardent le doigt sur la gâchette et sont en état d’alerte totale pour défendre l’Iran ».

Il a également insisté sur la nécessité de « rester vigilant face aux récits mensongers et aux rumeurs de l’ennemi ».

Plus tôt ce vendredi, les Gardiens de la révolution ont affirmé, de concert avec l’armée iranienne, que leurs forces sont prêtes à répondre avec fermeté à tout acte d’agression.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée de l’armée, le Corps des Gardiens a souligné la préparation des forces armées iraniennes, lesquelles ont mis en échec les scénarios ennemis visant à mener des opérations terrestres ou maritimes contre le pays.

Ces déclarations surviennent alors que l’Iran et les États-Unis mènent des négociations sous l’égide du Pakistan pour mettre fin à la guerre.

L’Iran a imposé ses conditions, incluant notamment un cessez-le-feu au Liban, et ses responsables ont réitéré à plusieurs reprises qu’ils ne reculeraient pas sur ces exigences, menant les négociations « le doigt sur la gâchette ».