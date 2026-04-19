Un conseiller du commandant des Gardiens de la révolution iranienne: l’Iran possède des atouts décisifs qu’il n’a pas encore utilisés

Le général de brigade Mohammad Reza Naqdi, conseiller du commandant des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI), a affirmé samedi que « la guerre actuelle pourrait dégénérer en conflit mondial si elle se poursuit ». Il a averti que « toute reprise des hostilités entraînerait le lancement de missiles et de drones produits depuis janvier 2026 ».

En réponse aux affirmations concernant la destruction des forces navales iraniennes, Naqdi a demandé : « Si les ennemis ont réussi à les éliminer, pourquoi ne parviennent-ils pas à ouvrir le détroit d’Ormuz ? »

Il a également souligné que le « président américain, insensé et imprudent, ne parviendrait pas à tromper le peuple iranien lors des négociations, faisant remarquer que la principale force et la supériorité de l’Iran résident dans ses forces terrestres qui ne sont pas encore entrées en action ».

Le conseiller du commandant des CGRI a par ailleurs indiqué que « l’Iran possède d’importants atouts décisifs qui n’ont pas encore été utilisés ».

Le porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, le général de brigade Ebrahim Zolfaghari, a déclaré samedi que « les actes de trahison répétés des Américains ont ramené le détroit d’Ormuz à son état antérieur ».

Zolfaghari a ajouté que « les Américains continuent de se livrer à la piraterie et au vol maritime sous couvert d’un prétendu blocus », et que, par conséquent, « le contrôle du détroit d’Ormuz est revenu à la normale, et cette voie maritime stratégique est désormais placée sous la stricte surveillance des forces armées ».

Zolfaghari a souligné que « le détroit restera dans son état antérieur et sous étroite surveillance tant que les États-Unis ne lèveront pas les restrictions imposées à la liberté de navigation des navires iraniens ».

Source : Médias