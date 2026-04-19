Hezbollah dément de nouveau des accusations du ministère syrien de l’Intérieur : « une volonté délibérée de ternir l’image de la résistance contre Israël »

Le Hezbollah a de nouveau démenti catégoriquement « les allégations et accusations mensongères et fabriquées de toutes pièces par le ministère syrien de l’Intérieur concernant le lien présumé entre une cellule arrêtée en Syrie et le Hezbollah ».

Le ministère syrien de l’Intérieur a annoncé dimanche avoir déjoué un complot de sabotage dans la province de Quneitra, dans le sud du pays, mené par une cellule du Hezbollah qui selon lui projetait de lancer des missiles par-delà la frontière, a rapporté l’agence syrienne SANA.

« Le Hezbollah réaffirme son inexistence sur le territoire syrien et le fait qu’il n’y mène aucune activité », a assuré le communiqué du Hezbollah publié par con Bureau médiatique.

Le Hezbollah s’est « dit stupéfait des tentatives persistantes visant à l’impliquer dans chaque incident sécuritaire, comme s’il existait une volonté délibérée de le rendre responsable de tout événement afin de ternir l’image de la résistance et son rôle fondamental et unique : affronter l’ennemi israélien pour défendre le Liban et son peuple ».

C’est la 3e fois que le régime syrien actuel profère ce genre d’accusations contre la Hezbollah. La seconde fois a eu lieu la semaine dernière, lorsque le ministère syrien de l’Intérieur a annoncé l’arrestation de cinq personnes qui, selon lui, avaient planifié de cibler une personnalité religieuse à Damas, et que les enquêtes avaient révélé leur lien avec le Hezbollah, qui a par la suite nié toute implication.

En février, Damas a annoncé le démantèlement d’une cellule responsable d’attaques visant le quartier de Mezzeh dans la capitale, indiquant que les armes utilisées provenaient du Hezbollah, qui a également nié toute implication.

Source : Médias