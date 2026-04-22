Le mensonge comme pain quotidien : Comment Trump gère-t-il la guerre ?

Par Hussein Ibrahim

Il existe un aspect fascinant dans la manière dont Donald Trump gère politiquement la guerre contre l’Iran, un aspect sans précédent dans les guerres menées par les anciens présidents américains. Bien que la désinformation ait toujours été un pilier de la politique des États-Unis, Trump n’a pas utilisé les grands médias traditionnels pour l’exercer.

Ce n’est pas par manque de volonté, mais parce qu’il ne supporte pas les critiques de cette presse qu’il a pris l’habitude de qualifier de « Fake News ».

Ainsi, Trump, personnalité clivante, se tourne vers les médias de droite qui l’aident à diffuser sa propagande et l’exemptent de comptes à rendre. Il limite ses déclarations — en dehors des conférences de presse marquées par des heurts avec des journalistes qu’il fustige publiquement — à des plateformes qu’il a lui-même sélectionnées.

Dans le cas iranien, des médias spécifiques se sont chargés de rapporter des déclarations exclusives de Trump, ce qui soulève des questions non seulement sur cette sélectivité, mais aussi sur la similitude avec le bavardage qui caractérise son style lorsqu’il exprime ses positions.

Au cours de la guerre, ses déclarations se sont répétées dans des médias tels que Fox News, Axios, New York Post, Bloomberg et la Chaîne israélienne 12. Il accorde des entretiens à la plupart d’entre eux le même jour, et ce sur plusieurs jours, ce qui semble faire partie d’une machine médiatique utilisée pour la désinformation, la tromperie et, parfois, la négociation.

Ce qui confirme qu’il s’agit d’une opération coordonnée, c’est que Trump lui-même, avant de remporter son second mandat, avait déclaré publiquement qu’il serait imprévisible.

De ce fait, sa politique étrangère est dominée par la doctrine de « l’imprévisibilité », qui consiste à employer des tactiques d’incertitude et parfois d’irrationalité pour prendre le dessus sur ses alliés comme sur ses adversaires. Cette approche vise à mettre les ennemis à cran et à éviter de révéler ses intentions réelles, ce que certains cercles décrivent comme la « politique du fou ».

Dans la guerre contre l’Iran, ce style est apparu sous sa forme la plus claire à travers des opérations de ruse où il faisait croire à Téhéran qu’il s’engageait vers des négociations, pour lancer le lendemain une attaque surprise sabotant les pourparlers, prouvant que ses déclarations n’avaient d’autre but que d’endormir l’adversaire.

Cependant, cette politique a des effets contre-productifs qui pourraient pousser l’adversaire à poser des conditions plus strictes pour accepter de négocier, privant ainsi les États-Unis d’accords qui pourraient être à leur avantage.

Trump ne semble pas s’en soucier ; sa politique repose sur des motivations liées à ses propres intérêts d’homme d’affaires, et non à l’intérêt américain qu’il asservit à son profit personnel, contrairement à ce qui est attendu de lui. Cela s’applique à la décision même de la guerre contre l’Iran, motivée par des calculs privés et non publics. Les États-Unis ne sont pas seulement partis en guerre sans aucun allié extérieur, mais ils l’ont fait contre l’opinion publique américaine elle-même, y compris celle de droite, selon tous les sondages.

L’explication de cette aventure est que la décision de Trump est régie par les intérêts de ceux qui détiennent les richesses mondiales, que l’on peut considérer comme son véritable parti.

Ceux-ci sont liés à la droite israélienne extrémiste et incluent des profils allant des propriétaires de grandes entreprises technologiques et d’armement aux riches traditionnels propriétaires de casinos à Vegas, en passant par les fortunés du Golfe, fils et petits-fils des dirigeants de certains États du Golfe.

Face à un tel objectif, il n’en coûte rien à Trump de transformer le mensonge, la tromperie et tout ce qui se dresse sur son chemin en Fake News.

Même une personnalité comme Tucker Carlson, qui a quitté Fox News et était l’un des piliers du camp des partisans du président dans la sphère de droite, a été rejeté par Trump pour avoir simplement discuté sa décision d’entraîner les États-Unis dans une guerre contre l’Iran qui n’était pas la leur.

Mais le plus étrange reste la capacité d’un homme comme Trump à multiplier les déclarations, s’entretenant avec plus de cinq médias par jour, en plus des publications quotidiennes sur ses réseaux sociaux. Cette performance a suscité des critiques au sein même de son administration.

Des responsables ont estimé que sa méthode de négociation avec l’Iran par le biais de déclarations publiques et d’apparitions médiatiques nuit au processus de négociation et provoque une profonde méfiance iranienne envers Washington, selon ce qu’ils ont confié à CNN.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar