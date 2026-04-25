Parlement iranien : Les rumeurs de démission de Ghalibaf à la tête de la délégation de négociation sont infondées

L’agence de presse Mizan a rapporté que « le directeur du Centre de communication et des médias du Parlement iranien a confirmé que les informations faisant état de la démission de Mohammad Bagher Ghalibaf de son poste de chef de la délégation de négociation iranienne sont fausses ».

Le directeur du Centre des médias du Parlement a précisé « qu’aucune nouvelle session de négociations n’a été programmée, ni pour lui ni pour quiconque à la tête de la délégation ».

Il a ajouté que « ces rumeurs visent à induire l’opinion publique en erreur », soulignant que « Ghalibaf est pleinement engagé dans ses fonctions ».

L’agence de presse IRNA a rapporté que « le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, entamera ce soir une tournée à Islamabad, Mascate et Moscou, afin de tenir des consultations bilatérales et d’aborder l’actualité régionale, notamment les derniers développements de l’agression israélo-américaine contre l’Iran ».

Le premier cycle de pourparlers entre les parties américaine et iranienne s’est tenu dans la capitale pakistanaise en avril dernier, avec la participation de délégations techniques et financières, mais il n’a pas abouti aux résultats escomptés après que Washington a esquivé son engagement envers le document iranien en 10 points qu’il avait accepté comme cadre de base pour les négociations.

Source : Médias