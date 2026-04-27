Netanyahu restreint un rassemblement massif à Meron par crainte du Hezbollah

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a ordonné de restreindre la commémoration du rabbin Shimon bar Yohaï à Meron, dans le nord de l’entité sioniste. Cette année, l’événement sera purement symbolique, remplaçant les habituelles célébrations de grande ampleur.

Selon les directives, cette décision découle d’évaluations sécuritaires pointant des risques élevés liés aux tensions sur le front nord avec le Hezbollah.

Le choix de limiter le rassemblement repose sur la crainte de pertes humaines massives en cas de regroupements compacts, exacerbée par la fragilité du cessez-le-feu avec le Liban, la proximité de la frontière et les tirs sporadiques de missiles sur la zone.

Des sources soulignent également la difficulté d’évacuer rapidement une foule nombreuse en cas de bombardements du Hezbollah, poussant les dirigeants à adopter un format restreint pour minimiser les risques.

Parallèlement, le Commandement du Front intérieur a imposé de nouvelles restrictions sur les rassemblements dans plusieurs colonies de la Haute Galilée. Ces mesures font suite à une recrudescence des attaques de missiles et de drones lancés depuis le sud du Liban, ciblant notamment Meron, Bar Yohaï, Or HaGanuz et Safsufa.