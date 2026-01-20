AlQods occupée: ‘Israël’ démolit le siège de l’UNRWA en présence de Ben-Gvir

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a pris d’assaut le siège de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans le quartier de Sheikh Jarrah, à l’Est d’AlQods occupée.

Le gouvernorat d’AlQods a rapporté que Ben-Gvir avait personnellement supervisé les opérations de démolition à l’intérieur du siège de l’agence.

Il a précisé qu’un ordre de saisie émis par la soi-disant « Autorité foncière israélienne » à l’encontre du siège de l’UNRWA a été suspendu suite à la démolition de bâtiments à l’intérieur de l’enceinte.

Ce matin, mardi, des bulldozers israéliens ont démoli des structures à l’intérieur de l’enceinte de l’UNRWA dans le quartier de Sheikh Jarrah.

Des sources locales ont rapporté qu’une force de l’armée israélienne, accompagnée de bulldozers, a pris d’assaut le siège de l’agence après avoir bouclé les rues environnantes et renforcé sa présence militaire dans la zone. Ils ont ensuite procédé à la démolition des structures à l’intérieur de l’enceinte.

Des sources ont indiqué que les forces d’occupation ont hissé le drapeau israélien à l’intérieur du siège de l’UNRWA pendant l’opération de démolition.

Le gouvernorat d’AlQods a condamné la démolition des bureaux mobiles situés dans l’enceinte de l’UNRWA.

Le gouvernorat a qualifié cet acte « d’escalade dangereuse et d’attaque directe contre une agence des Nations Unies bénéficiant de l’immunité juridique internationale ».

Et d’ajouter : « Cette situation est d’autant plus grave que les forces d’occupation ont également retiré le drapeau de l’ONU et hissé le drapeau israélien dans l’enceinte sous prétexte d’absence d’autorisations, une violation flagrante du caractère sacré des institutions internationales ».

Dans un communiqué publié ce mardi, le gouvernorat a précisé que « l’enceinte de l’UNRWA à AlQods demeure sous l’égide des Nations Unies et bénéficie de l’immunité contre toute forme d’ingérence, qu’elle soit exécutive, administrative, judiciaire ou législative, conformément à la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Cette position a été confirmée par la Cour internationale de Justice ».

Le gouvernorat a souligné que « l’occupation israélienne n’exerce aucune souveraineté sur le territoire palestinien occupé, y compris AlQods, ni sur les agences des Nations Unies qui y opèrent ».

« Cette agression s’inscrit dans le cadre d’une escalade systématique et continue contre l’UNRWA, suite à la notification par l’agence de l’intention des compagnies de services publics (électricité et eau) de couper l’approvisionnement en eau et en électricité de plusieurs de ses installations à l’Est d’AlQods occupée ».

Et de poursuivre : « Cette attaque s’ajoute au raid mené par les forces d’occupation israéliennes contre le centre de santé de l’UNRWA le 12 de ce mois et à l’ordre de sa fermeture temporaire, alors même que ce centre dessert les réfugiés et constitue leur principale source de soins de santé primaires ».

« Cette escalade a été précédée de mois de harcèlement et de violations à l’encontre de l’UNRWA, notamment des incendies criminels en 2024, des manifestations incitant à la haine et à l’intimidation, une vaste campagne de désinformation médiatique et l’adoption par l’occupation israélienne d’une législation anti-UNRWA en violation flagrante de ses obligations internationales. Cela a entraîné l’évacuation forcée du personnel de l’agence de son complexe au début de l’année dernière, ainsi que la confiscation de mobilier, de matériel informatique et d’autres biens », a-t-on indiqué de même source.