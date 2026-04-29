Trump : Popularité au plus bas depuis son investiture face à la guerre contre l’Iran

Un nouveau sondage Reuters/Ipsos révèle que la cote de popularité du président américain Donald Trump a chuté à son niveau le plus bas depuis le début de son second mandat.

Ce désamour croissant s’explique par le mécontentement des Américains face à l’envolée du coût de la vie et à la conduite de la guerre contre l’Iran.

Selon cette enquête réalisée sur quatre jours et clôturée lundi dernier, seuls 34 % des Américains approuvent l’action de Donald Trump, contre 36 % lors du précédent sondage réalisé à la mi-avril.

Le sondage a porté sur 1 269 adultes américains, dont 1 014 électeurs inscrits, avec une marge d’erreur de trois points de pourcentage.

Depuis son investiture en janvier 2025, la popularité de Trump a chuté de manière significative, passant de 47 % à son niveau actuel, particulièrement après le déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l’Iran le 28 février, et la hausse des prix de l’énergie qui en a découlé.

Le sondage révèle que seuls 22 % des participants approuvent la performance de Trump concernant le coût de la vie, contre 25 % lors de l’enquête précédente.

Malgré un soutien persistant de la base républicaine à hauteur de 78 %, 41 % des républicains ont exprimé leur mécontentement face à sa gestion de la crise de la cherté de la vie.

En revanche, les électeurs indépendants — élément crucial des scrutins — penchent vers les démocrates avec un écart de 14 points (34 % contre 20 %), tandis qu’un quart des participants se disent encore indécis.

Cette situation intervient alors que les prix de l’essence aux États-Unis ont enregistré une hausse de plus de 40 %, atteignant environ 4,18 dollars le gallon depuis le début de la guerre contre l’Iran.

Ce dernier a riposté en fermant le détroit d’Ormuz, paralysant environ un cinquième du commerce mondial de pétrole, ce qui a alourdi le fardeau des foyers américains et suscité l’inquiétude au sein du Parti républicain quant à la perte potentielle du contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat prévues en novembre prochain.

Trump avait remporté l’élection de 2024 sur la promesse de réduire les prix après des années d’inflation sous son prédécesseur Joe Biden.

Pourtant, le taux d’approbation de sa politique économique est tombé à 27 %, soit un niveau inférieur à n’importe quel point de son premier mandat (2017-2021), et même en dessous des plus bas niveaux enregistrés par Biden.

Durant son premier mandat, Trump avait maintenu une popularité stable autour de 40 % pendant de longues périodes, alors que son niveau actuel frôle son record historique de faiblesse de 33 %.