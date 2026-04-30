Manifestations monstres pour célébrer la Journée du sacrifice pour l’Iran-vidéos

Les principales places et rues de plusieurs villes iraniennes, notamment la capitale Téhéran, ont été envahies, dès les premières heures de mercredi matin par des vagues humaines participant aux manifestations et manœuvres publiques de la « Grande Parade de la Puissance Nationale », lancées sous le slogan « Nos âmes sont sacrifiées pour l’Iran ».

Selon des rapports officiels, ces événements, qui s’inscrivent dans le cadre de la « Journée du sacrifice pour l’Iran », ont connu une large participation populaire estimée à plus de 30 millions de personnes.

Ces rassemblements de masse comprenaient un défilé militaire et des manœuvres publiques, notamment des vols de drones dans le ciel de la capitale, où les manifestants ont accueilli ces démonstrations aériennes avec un grand enthousiasme, les considérant comme un message de puissance reflétant le développement des capacités de défense de la République islamique.

Pour la première fois, ont été exposés les nouveaux drones suicide Aresh.

La célébration de cette fête nationale coincide cette année avec la célébration de l’imam Ridha (Reza), le 8ème imam de la lignée des imams duodécimains de la famille prophétique.

Source : Médias