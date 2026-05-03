Cisjordanie : Arrestations de journalistes et autres Palestiniens par les forces d’occupation israéliennes dans plusieurs zones

« Dimanche, les forces d’occupation israéliennes ont mené des raids et procédé à des arrestations dans différentes zones de Cisjordanie, ciblant plusieurs Palestiniens, dont un journaliste de Bethléem », selon des sources locales.

À Bethléem, les forces d’occupation israéliennes ont pris d’assaut le camp de réfugiés de Dheisheh, au sud de la ville, et arrêté le journaliste Islam al-Amarneh, sœur d’un journaliste détenu et épouse d’un détenu.

À Jénine, les forces israéliennes ont arrêté deux sœurs de la ville de Qabatiya, ainsi que deux jeunes hommes du village d’Arana, au nord-est de la ville, après avoir perquisitionné leurs domiciles.

Les arrestations se sont étendues à Hébron, où un candidat élu aux élections municipales a été arrêté, quelques jours seulement après la démission forcée d’un autre candidat élu lors des mêmes élections.

Les forces d’occupation israéliennes ont également arrêté un jeune homme dans le sud d’Hébron et mené des perquisitions dans plusieurs maisons des villes de Sa’ir et d’al-Shuyukh, au nord de la ville.

Dans le gouvernorat de Tulkarm, les forces d’occupation israéliennes ont perquisitionné plusieurs maisons de la ville de Saida, au nord d’Hébron, transformant certaines en avant-postes militaires, dans un contexte de déploiement massif dans la région.

Cette campagne intervient dans un contexte d’escalade des perquisitions et des arrestations menées par les forces d’occupation israéliennes dans différentes parties de la Cisjordanie.

Source : Médias