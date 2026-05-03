Médias israéliens : Le chômage en « Israël » double en raison des répercussions de la guerre

L’Autorité israélienne de radiodiffusion publique a rapporté que « les données du Service israélien de l’emploi font état d’une forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en mars, en raison des répercussions de la guerre avec l’Iran. Ce nombre a plus que doublé, atteignant environ 396 000 à la fin du mois ».

Selon ces données, le nombre d’offres d’emploi a chuté à seulement 120 000 environ, contre un quasi-équilibre entre demandeurs d’emploi et postes disponibles en février. Cette situation reflète un creusement des inégalités sur le marché du travail israélien.

Les femmes et le secteur des services sont les plus touchés

D’après les médias israéliens, les données montrent que les femmes sont les plus touchées, représentant plus de 58 % des demandeurs d’emploi. Les jeunes et les personnes travaillant dans les secteurs des services et de la vente, en particulier celles sans diplôme, sont également impactés.

L’autorité de radiodiffusion a poursuivi : « Pour la première fois depuis des années, les villes arabes ne figurent pas en tête du classement des villes affichant les taux de chômage les plus élevés. Ce sont désormais les villes à majorité ultra-orthodoxe qui arrivent en première position, ce qui témoigne d’un changement significatif dans la répartition des répercussions économiques de la crise.»

Les médias israéliens ont ajouté que « malgré cette forte hausse, si la guerre ne reprend pas, le marché du travail israélien devrait progressivement retrouver sa stabilité, comme ce fut le cas lors des conflits précédents ».

Source : Médias