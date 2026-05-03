La Chine bloque les sanctions américaines visant cinq entreprises chinoises pour leurs liens présumés avec le secteur pétrolier iranien

Le ministère chinois du Commerce a publié samedi une interdiction de tout respect, reconnaissance ou application des sanctions américaines imposées à cinq entreprises chinoises au motif de leur implication présumée dans des transactions pétrolières avec l’Iran.

Ces cinq entreprises sont : Hengli Petrochemical (Dalian) Refining Co., Ltd., Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co., Ltd., Shandong Jincheng Petrochemical Group Co., Ltd., Hebei Xinhai Chemical Group Co., Ltd. et Shandong Shengxing Chemical Co., Ltd.

Selon l’annonce du ministère, les mesures américaines incluent l’inscription de ces entreprises sur la liste des « ressortissants spécifiquement désignés », le gel de leurs avoirs et l’interdiction de toute transaction avec elles.

Depuis 2025, les Etats-Unis, en vertu de leurs décrets exécutifs ciblant d’autres pays, ont imposé des sanctions à ces entreprises chinoises en raison de leur implication présumée dans des transactions pétrolières avec l’Iran, a rappelé samedi un porte-parole du ministère en réponse à cette interdiction.

Ces mesures américaines, selon le porte-parole, interdisent ou restreignent indûment les activités économiques et commerciales normales entre les entreprises chinoises et les pays tiers ainsi que leurs ressortissants, personnes morales ou autres organisations, en violation du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales.

Afin de préserver la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement et de protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens, personnes morales et autres organisations de la Chine, le ministère a publié cette interdiction sur la base des Règles relatives à la lutte contre l’application extraterritoriale injustifiée de la législation étrangère et autres mesures, a souligné le porte-parole.

Le porte-parole a réitéré que le gouvernement chinois s’opposait constamment aux sanctions unilatérales dépourvues d’autorisation des Nations unies et de base en droit international.

Action concrète pour mettre en œuvre les règles susmentionnées conformément à la loi, la publication de cette interdiction n’affecte pas le respect par la Chine de ses obligations internationales, ni ne nuit à la protection par la Chine des droits et intérêts légitimes des entreprises à capitaux étrangers conformément à la loi, a ajouté le porte-parole.

Le ministère continuera de suivre de près l’application extraterritoriale injustifiée des lois et mesures étrangères et prendra d’autres mesures conformément à la loi si de telles situations devaient se produire, a affirmé le porte-parole.

Source : Médias