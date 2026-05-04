Hezbollah accuse le journal an-Nahar de persister dans sa campagne d’incitation à la haine et de diffuser des informations mensongères

Le bureau des relations médiatiques du Hezbollah a publié un communiqué accusant le journal libanais an-Nahar de persister dans sa politique incendiaire.

Indiquant que ce journal publie des accusations infondées et des mensonges sur le Hezbollah, ne faisant qu’attiser les dissensions et raviver les tensions internes, le bureau a appelé le gouvernement, le ministère de l’Information et les autorités judiciaires et sécuritaires à assumer leurs responsabilités et à mettre fin à ces agissements.

« Les provocations et les insultes proférées par certains médias, journalistes et hommes politiques, lesquels ciblent une large partie de la population libanaise, sont désormais inacceptables. Le communiqué souligne que ces instances sont appelées à exercer leurs fonctions avec impartialité et sans discrimination, afin de préserver la stabilité et la paix civile.

Texte de la déclaration :

Malgré tous les efforts déployés pour apaiser les tensions internes provoquées par la vidéo offensante et provocatrice visant le secrétaire général du Hezbollah, le cheikh Naïm Qassem, et les moudjahidines, et malgré les positions claires et responsables affirmant le rejet du discours séditieux et des attaques contre toutes les figures et symboles religieux, le journal an-Nahar persiste dans sa stratégie d’incitation à la haine en publiant de fausses accusations et des fabrications contre le Hezbollah, qui ne servent que les projets de sédition et la résurgence des tensions internes.

Le Hezbollah, qui a clairement exprimé sa position de rejet de toute insulte à une figure ou un symbole quelconque de ce pays, qu’il soit religieux ou non, rejette ces accusations qui ignorent ses positions déclarées et les inscrivent dans le cadre de l’incitation à la haine et des tentatives de raviver les tensions et de déclencher des conflits.

Le bureau des relations avec les médias du Hezbollah appelle le gouvernement, le ministère de l’Information et les autorités judiciaires et sécuritaires à assumer leurs responsabilités afin de mettre fin à ces transgressions. Les provocations et les insultes proférées par certains médias, journalistes et hommes politiques, visant une large partie de la population libanaise dans le but d’attiser les réactions et d’alimenter les tensions internes, ne sont plus acceptables. Ceci est d’autant plus vrai que des campagnes médiatiques et politiques systématiques sont menées contre le mouvement de résistance depuis l’accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2014, s’attaquant directement à ses principes, ses valeurs, ses symboles, ses dirigeants et ses martyrs.

Par conséquent, ces instances sont priées de remplir leurs fonctions avec impartialité et sans discrimination, afin de préserver la stabilité et la paix civile. »

Source : Al-Manar