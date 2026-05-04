Channel 12 : Les Émirats approfondissent leur alliance avec ‘Israël’ et l’étendent vers un partenariat opérationnel

La chaîne israélienne Channel 12 a affirmé que les Émirats arabes unis ne cherchent plus à dissimuler la nature de leurs relations avec ‘Israël’ et s’orientent désormais ouvertement vers un « approfondissement de leur alliance stratégique ».

La chaîne précise qu’Abou Dhabi a choisi d’élargir cette alliance pour inclure un « partenariat opérationnel sur le terrain », affirmant que les Émirats sont aujourd’hui « le partenaire arabe le plus proche d’Israël ».

Dans ce contexte, le Financial Times a révélé, samedi 2 avril, qu’Israël avait envoyé des systèmes d’armes sophistiqués aux Émirats pour aider à « repousser les missiles et les drones iraniens ».

‘Israël’ a également fourni des renseignements cruciaux et immédiats aux Émirats ; un responsable régional a déclaré au journal que « ce déploiement constitue l’un des premiers exemples d’une coopération de défense majeure entre les deux pays ».

Dimanche, le Département d’État américain a annoncé son approbation pour une série de ventes potentielles d’armes et d’équipements militaires avancés à ‘Israël’, au Qatar, au Koweït et aux Émirats, pour une valeur totale estimée à plusieurs milliards de dollars.

Cela fait suite à un rapport israélien révélant le déploiement d’un système de défense aérienne, opéré par des forces israéliennes, sur le territoire émirati lors de l’agression contre l’Iran.