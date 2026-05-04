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    Liban : La Résistance islamique diffuse les images d’attaques par drones contre des véhicules et positions de l’armée israélienne à Bayadah, Bint Jbeil et Al-Qantara

      Rédaction du site

      Le Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé les images d’attaques aux drones contre des véhicules et positions de l’armée israélienne au sud-Liban.

      Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un véhicule de direction de tir sur une position d’artillerie de l’armée ennemie israélienne à Bayadah, au sud du Liban, au moyen d’un drone d’attaque.

      Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un véhicule de transport de troupes de l’armée ennemie israélienne dans la ville de Bint Jbeil, au sud du Liban, au moyen d’un drone d’attaque.

      Images de l’opération de la Résistance islamique ciblant un char Merkava de l’armée ennemie israélienne dans le village d’Al-Qantara, au sud du Liban, au moyen d’un drone d’attaque.

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