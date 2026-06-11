L’Iran et la Résistance : une nouvelle stratégie pour renforcer l’alliance (Ibrahim al-Amine)

L’expression « stratégie Axios » est employée par un médiateur et négociateur iranien, qui la décrit comme l’outil de prédilection de Donald Trump. Il met en garde contre toute sous-estimation des agissements du président américain, soulignant la conviction, largement répandue à Washington, que Trump accorde peu d’importance aux critiques concernant sa rhétorique, ses positions fluctuantes ou ses contradictions, car il estime que « la tromperie est une caractéristique essentielle de quiconque négocie pour obtenir un accord avantageux ».

Trump, qui s’est engagé dans cette guerre principalement pour des raisons personnelles, a progressivement réalisé que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Face à l’impasse constatée, de plus en plus souvent dénoncée par les milieux militaires et sécuritaires, le débat s’est orienté vers deux options : un règlement rapide et global ou une escalade majeure. Cependant, l’échec du premier plan, qui reposait sur des frappes pour semer le chaos interne et préparer le terrain à un coup d’État en Iran même, a rendu difficile l’emploi des mêmes tactiques dans un conflit futur. Si l’on envisageait une guerre d’un autre ordre, des préparatifs bien plus importants seraient nécessaires – sur les plans militaire, sécuritaire et financier.

Environ une semaine avant l’annonce du cessez-le-feu en avril dernier, les responsables militaires et sécuritaires à Washington étaient de plus en plus convaincus que le rapport de forces ne permettait pas de soumettre l’Iran et que la réalisation des objectifs déclarés exigerait un effort militaire de grande envergure, principalement fondé sur une offensive terrestre.

Mais les protestations des pays voisins se multipliaient rapidement.

Les dirigeants de l’Arabie saoudite, du Qatar et du Koweït ont intensifié leurs contacts quotidiens avec les États-Unis, cherchant un moyen de limiter l’escalade du conflit. Bien que ces pays n’adoptent pas une position totalement unifiée et diffèrent des Émirats arabes unis, qui ont conclu une alliance complète avec Israël, ils partagent la crainte qu’une extension de la guerre ne leur cause des problèmes insurmontables.

Malgré le black-out médiatique visant à dissimuler l’ampleur réelle des dégâts causés par les frappes iraniennes, les dirigeants du Golfe et leurs citoyens savent que ces frappes ont détruit des bases américaines et des systèmes militaires modernes appartenant à des pays de la région. Cependant, la menace la plus sensible réside dans la fermeture potentielle du corridor maritime, artère vitale pour ces pays, tant pour l’importation de marchandises que pour l’exportation de pétrole et de gaz.

À ce stade, les Américains se sont trouvés contraints d’accepter un cessez-le-feu. Cela ne signifie pas nécessairement que l’Iran cherchait à prolonger la guerre, mais inversement, il n’était pas en mesure de faire des concessions à cette fin. Téhéran, de son côté, espérait que le cessez-le-feu s’étendrait au Liban, mais cela ne s’est pas concrétisé, non seulement en raison du refus d’Israël, mais aussi parce que les Américains s’y opposaient, car cela aurait constitué un revers majeur pour le projet ambitieux qu’ils avaient lancé au Liban, en Syrie et dans la région depuis l’automne 2014.

Mais les calculs de l’Iran et de la résistance libanaise dépassent les estimations de leurs adversaires. Il était clair que les manœuvres militaires israéliennes se poursuivraient et que la résistance ne cherchait pas avant tout à empêcher l’expansion de l’occupation à tout prix, mais plutôt à imposer la « doctrine de la douleur », devenue, au fil du temps, un véritable cauchemar pour les officiers et les soldats ennemis.

La perte quotidienne d’une moyenne de 25 Israéliens, tués ou blessés, est loin d’être négligeable. Les experts sur le terrain comprennent la nature des combats qui se sont déroulés ces deux derniers mois et savent que la résistance a considérablement amélioré ses capacités opérationnelles. Il en a résulté une montée des tensions chez l’ennemi qui, comme à son habitude, recourt à des massacres et des destructions massives. Cette évolution a intensifié les discussions entre le Hezbollah et l’Iran et a nécessité une refonte fondamentale de leurs stratégies respectives.

Sur le plan politique, il serait naïf de croire que l’Iran abandonnera le Hezbollah ou le laissera seul, un principe fondamental de sa doctrine politique post-révolutionnaire. Cette position a gagné du terrain auprès de la population, notamment après les récentes confrontations avec l’Iran. Suite à plusieurs séries de consultations entre les dirigeants du Hezbollah et les autorités iraniennes concernant la nature de la prochaine phase, Téhéran s’est empressé de déclarer être prêt à intensifier les hostilités. Cela a ouvert la voie aux événements de ces derniers jours, lorsque les Gardiens de la révolution ont lancé des attaques contre des cibles en Israël en représailles aux attaques contre la banlieue sud de Beyrouth – un acte qui pourrait se reproduire à tout moment.

Toutefois, la portée de cette décision ne se limite pas à la dimension militaire directe, mais s’étend au contexte global du conflit. En ce sens, la décision iranienne adresse un signal clair à Washington, dépassant la simple manifestation d’une disposition à une éventuelle reprise des hostilités. Elle laisse entendre que l’Iran pourrait trouver avantageux de reprendre la guerre tant que les Américains refusent de poursuivre un accord incluant explicitement le Liban, indépendamment des manœuvres des acteurs impliqués dans le dialogue entre Israël et les autorités libanaises.

Il y a quelques jours, Tamir Hayman, ancien chef du renseignement militaire israélien, ancien commandant du Commandement Nord et directeur de l’Institut d’études de sécurité nationale, a publié un article présentant le point de vue israélien sur les relations actuelles entre l’Iran et le Hezbollah. Son analyse retrace l’escalade de la confrontation directe avec Téhéran, depuis l’assassinat d’un commandant des Gardiens de la révolution à Damas, en passant par les assassinats de Sayyed Hassan Nasrallah et d’Ismail Haniyeh, jusqu’à la guerre de douze jours en juin de l’année dernière, et enfin jusqu’au conflit actuel, en s’attardant particulièrement sur la dernière vague de combats qui a éclaté il y a quelques jours.

Hayman affirme que « la nouveauté de ce cycle de négociations réside dans le fait qu’il constitue le premier test pour le nouveau dirigeant, fondé sur sa volonté de tenir ses promesses et de mettre ses menaces à exécution », et qu’il s’agit également d’« un message de force et de confiance en soi adressé au peuple iranien, un message de fermeté dans les négociations, ainsi qu’un message de changement de donne, en remettant l’unité des instances dirigeantes et l’axe chiite au premier plan ».

Pour Hayman, qui a beaucoup travaillé sur les dossiers concernant l’Iran et le Hezbollah, le plus important aujourd’hui est que « l’Iran protège le Hezbollah, au lieu que le Hezbollah protège l’Iran en dissuadant Israël. Il s’agit d’un changement stratégique, car l’Iran cherche à remporter une victoire fondée sur de nouveaux succès, en imposant sa souveraineté sur le détroit d’Ormuz et en renforçant les mécanismes de dissuasion qui incluent le Liban. »

Il est essentiel, dans ce contexte, de comprendre l’ampleur du changement de stratégie militaire et politique opéré par l’Iran et les forces de l’Axe de la Résistance. Ce changement, grave et significatif, aura des répercussions majeures à long terme, tant sur le conflit actuel et l’étendue de l’implication iranienne directe que sur la perception qu’a Téhéran de la fermeté du Hezbollah comme option stratégique justifiant des guerres. C’est la principale source d’inquiétude pour les États-Unis et Israël, et cela se reflète dans les tensions et la confusion qui règnent chez leurs alliés, de l’Arabie saoudite aux autorités libanaises.

La Résistance mène cette guerre pour atteindre des objectifs qui pourraient exiger des affrontements plus violents et une durée plus longue. Mais c’est une guerre qui doit être menée avec tous les moyens disponibles, avec sagesse et sang-froid.

Par Ibrahim al-Amine: rédacteur en chef du journal al-Akhbar

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar