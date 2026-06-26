La colline Ali al-Taher est toujours entre les mains des résistants

La Résistance islamique a démenti catégoriquement les informations publiées par des sources officielles affiliées à l’armée ennemie israélienne concernant son contrôle de la colline Ali al-Taher, située à la périphérie orientale de la ville de Nabatiyeh.

« La colline est libre de toute présence de forces d’occupation », affirme la résistance dans un communiqué.

Pendant la semaine qui a précédé l’arrêt des hostilités, l’armée ennemie avait tenté de prendre cette colline stratégique de 600 mètres de hauteur qui surplombe les régions situées au nord du fleuve de Litanie. Ces efforts se sont soldés par un échec.

La colline « est toujours peuplée de combattants de la résistance qui la gardent sous leur contrôle et sont pleinement préparés à faire face à toute tentative d’avancée ou d’infiltration des forces ennemies ».

Source : Al-Manar