Sud-Liban: Un 36e soldat israélien tué dans un combat contre un membre du Hezbollah

L’armée israélienne a annoncé dimanche la mort d’un soldat lors de combats dans le sud du Liban, portant à 38 ses pertes dans les affrontements contre le Hezbollah depuis le 2 mars.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré : « Un capitaine, commandant de section du 12e bataillon de la brigade Golani, a été tué et un autre soldat a été blessé lors d’une bataille dans la localité de Deir Siryan, au sud du Liban. »

Selon la chaîne 15 israélienne, « aux alentours de 2 h du matin, des combattants de la brigade Golani ont rencontré un agent du Hezbollah alors qu’ils pénétraient dans la zone de Deir Siryan pour enquêter sur une cible/personne suspectée ». Elle a ajouté : « À la suite de l’affrontement, le capitaine David Hazout a été tué et un autre combattant a été légèrement blessé. »

Selon le média, « après l’incident, les forces israéliennes ont mené des opérations de ratissage à la recherche du membre du Hezbollah et ont frappé des objectifs dans la zone, tandis que les efforts pour éliminer le membre du Hezbollah sont toujours en cours et que les forces continuent les opérations de ratissage dans la zone. »

La mort de ce soldat intervient au surlendemain de la signature par les gouvernements israéliens et libanais d’un protocole d’accord qui s’apparente à une capitulation à l’ennemi israélien. Le Hezbollah a qualifié cet accord de « trahison à la souveraineté du Liban ».

Samedi, le ministre israélien de la Défense Israel Katz a réitéré que l’armée israélienne n’envisage pas de retrait du sud du Liban.

Par ailleurs, la chaîne hébraïque Kan a diffusé une vidéo documentant le moment où des membres d’une brigade des communications de l’armée israélienne ont été touchés par des tirs d’obus de la Résistance islamique dans la région de Maroun al-Ras le 25 mars 2026.

La Résistance islamique avait revendiqué les 24 et 25 juin derniers des tirs de salves de roquettes contre des soldats et des véhicules ennemis dans cette localité et des tirs d’artillerie contre un autre groupe dans le quartier al-Zohour.

Les médias israéliens ont révélé que le soldat qui a été blessé dans plusieurs parties de son corps dans cette opération a subi plusieurs hospitalisations.

Source : Divers