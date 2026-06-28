Le guide iranien : il faut rétablir les droits de la nation, violés pendant les guerres

Le guide suprême de la République islamique d’Iran l’Ayatollah Mojtaba Khamenei, a appelé le pouvoir judiciaire iranien à faire valoir les droits de la nation qui ont été violés à la suite des guerres d’agression israélo-américaines depuis l’année dernière.

Dans un message publié dimanche à l’occasion de l’anniversaire du martyre de l’Ayatollah Mohammad Beheshti et de ses compagnons, désigné comme la Semaine de la justice, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que l’une des questions juridiques et judiciaires les plus importantes auxquelles est confrontée toute la nation iranienne à l’heure actuelle est la poursuite et le rétablissement des droits violés par « des criminels internationaux et des puissances arrogantes et agressives ».

Le Leader de la Révolution a déclaré que la sauvegarde des droits du peuple iranien va au-delà des questions juridiques individuelles et comprend la défense des droits collectifs du pays contre les crimes commis par des agresseurs étrangers.

Il a assuré que le pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran a la responsabilité de protéger les droits des citoyens, de rétablir les droits publics et les libertés légitimes, de lutter contre la corruption, de faire respecter la justice et de garantir la mise en œuvre des lois divines. Selon lui, le succès de ces missions renforcera la confiance du public dans le système judiciaire.

Source : Avec PressTV