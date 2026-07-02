Berri avertit qu’Israël veut entrainer l’armée libanaise dans un affrontement contre la résistance : « Cela n’arrivera pas »

Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a averti jeudi qu’« Israël tente d’entraîner l’armée libanaise dans un affrontement avec la résistance, et c’est là le véritable objectif qu’il poursuit », soulignant que « cela n’arrivera pas ».

Lors d’un entretien avec le journal libanais ad-Diyar , Berri a qualifié l’accord-cadre signé entre le Liban et Israël dans la capitale américaine, Washington d’« accord de sédition ».

Il a affirmé son rejet de « toute dérive du pays vers la division interne », soulignant que « la priorité du Liban à l’heure actuelle est de protéger la paix civile et d’empêcher que les différends politiques ne se transforment en troubles dans la rue ».

Concernant les moyens de sortir de la crise, Berri a réitéré son point de vue selon lequel « le Liban a besoin d’un cadre international pour parvenir à un règlement, et ce cadre doit inclure les États-Unis d’Amérique, l’Arabie saoudite et l’Iran, car il constitue la garantie fondamentale de tout règlement viable ».

Il s’est félicité des contacts arabes et internationaux en cours, notamment avec l’Égypte et le Qatar, et de toutes les initiatives visant à aider le Liban à surmonter cette épreuve, soulignant que « tout effort arabe ou international visant à rassembler les Libanais et à conjurer le spectre de la division est le bienvenu ».

Berri avait auparavant mis en garde les Libanais contre le projet de sédition projeté par l’accord-cadre conclu lors des négociations directes entre les autorités libanaises et l’entité occupante. Il dit : « Ô mon peuple du Liban, de tout le Liban, c’est la discorde ! Soyez dans la discorde comme un jeune chameau, sans dos à monter ni sein à traire ».

Source : Médias