Berlin accuse Kiev d’avoir saboté le Nord Stream en 2022

Le parquet allemand a accusé jeudi les autorités ukrainiennes d’être à l’origine du sabotage du gazoduc Nord Stream reliant la Russie à l’Europe, survenu en 2022.

Dans un communiqué détaillant les charges retenues contre un suspect dans cette affaire, le parquet allemand a déclaré que « cet homme et d’autres personnes ont agi sur ordre des autorités étatiques ukrainiennes ».

Le parquet allemand a formellement inculpé mercredi un suspect dans l’opération de sabotage du gazoduc Nord Stream. Selon les médias allemands, un ressortissant ukrainien dirigeait l’équipe ayant perpétré l’attaque.

En novembre 2025, le journal américain The Wall Street Journal a fait état de l’implication de l’Ukraine dans l’attentat à la bombe contre le gazoduc Nord Stream.

L’article de presse indiquait qu’une équipe d’enquêteurs allemands s’était réunie pendant trois ans au siège de la police fédérale allemande à Potsdam, près de Berlin, pour examiner l’affaire, et avait conclu que l’Ukraine était responsable de l’incident.

Des sources ont révélé que le suivi des sociétés de location de bateaux, des téléphones et des plaques d’immatriculation des voitures a permis aux autorités allemandes d’émettre des mandats d’arrêt contre trois soldats d’une unité militaire spéciale ukrainienne et quatre plongeurs professionnels en eaux profondes.

L’élément de preuve crucial provenait d’une photographie floue en noir et blanc prise par un radar automatique allemand. L’image montrait le visage d’un plongeur ukrainien, que la police a identifié grâce à un logiciel commercial de reconnaissance faciale. En quelques minutes, ils ont localisé ses comptes sur les réseaux sociaux et ses sites web professionnels, ainsi que des liens vers d’autres suspects dans cette affaire.

Source : Médias