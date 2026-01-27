Les USA expulsent 8 Palestiniens

Dans un incident sans précédent, les États-Unis ont expulsé huit Palestiniens vers la Cisjordanie occupée à bord d’un avion privé affrété par les autorités américaines et appartenant à un homme d’affaires israélo-américain.

Le quotidien israélien Haaretz rapporte qu’à leur arrivée, les Palestiniens ont été transférés par des agents américains à l’unité d’escorte des prisonniers du Service pénitentiaire israélien. Cette unité les a ensuite transportés en véhicule, accompagnés d’un représentant du ministère israélien des Affaires étrangères, jusqu’à un point de contrôle près de la colonie de Modi’in Illit, construite sur des terres palestiniennes en Cisjordanie, où ils ont été libérés par la suite.

Selon le journal, les Palestiniens ont été expulsés vers la Cisjordanie à la demande inhabituelle de Washington à Israël, sous prétexte qu’ils résidaient illégalement aux États-Unis.

Une source sécuritaire a indiqué au journal que la demande d’expulsion avait été approuvée par le Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien, après vérification de l’absence de profils de sécurité parmi les personnes expulsées.

Haaretz précise que le jet privé – un Gulfstream IV – avait été affrété spécifiquement par les autorités américaines et appartient à un homme d’affaires israélo-américain ayant des investissements immobiliers avec le président américain Donald Trump.

Plusieurs sources sécuritaires proches du dossier ont qualifié l’incident d’« extrêmement inhabituel », soulignant que les expulsions depuis les États-Unis s’effectuent généralement par vols commerciaux.

Selon les tarifs du marché, l’affrètement d’un jet privé coûte environ 15 000 dollars par heure de vol, ce qui porte le coût d’un aller-retour entre les États-Unis et Israël à environ 300 000 dollars.

Des photos circulant en ligne montrent un Palestinien expulsé, menotté, débarquant de l’avion où l’attendaient les forces israéliennes.

En décembre dernier, la Maison Blanche a annoncé que le président américain Donald Trump avait signé une proclamation présidentielle imposant de nouvelles restrictions à l’entrée des ressortissants étrangers aux États-Unis.

Le communiqué indiquait qu’une interdiction totale d’entrée était imposée aux personnes titulaires de documents de voyage délivrés par l’Autorité palestinienne.

La Maison Blanche a ajouté que les États-Unis avaient imposé des restrictions totales et des interdictions d’entrée aux citoyens de cinq pays : le Burkina Faso, le Mali, le Niger, le Soudan du Sud et la Syrie, en plus des douze pays initialement visés.

Washington avait annoncé fin août interdire l’entrée aux États-Unis à de hauts responsables de l’Autorité palestinienne, dont le président Mahmoud Abbas, et révoquer leurs visas existants afin de les empêcher d’assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Le Département d’État américain a également accusé les Palestiniens de mener une « guerre juridique » en saisissant la Cour pénale internationale et la Cour internationale de Justice pour poursuivre « Israël », et a condamné leurs efforts pour obtenir ce qu’il a qualifié de « reconnaissance unilatérale d’un hypothétique État palestinien ».

Source: Quds news