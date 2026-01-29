Iran : Trump cherche à attiser à tout prix les émeutes internes

L’agence Reuters a scruté l’avis de plusieurs observateurs sur les réelles intentions du président américain Donald Trump concernant l’Iran.

Des sources américaines ont indiqué que Trump étudie des options pour exercer une pression directe sur l’Iran, notamment des frappes ciblées contre les institutions de sécurité et les principaux dirigeants, dans le but d’encourager des manifestations internes.

Selon deux sources proches du dossier, Trump cherche à créer les conditions d’un « changement de régime » en apportant un soutien direct aux manifestants, notamment en facilitant leur occupation de certains bâtiments gouvernementaux.

Selon l’une de ces deux sources, les discussions ont également porté sur la possibilité d’une frappe de plus grande envergure visant des missiles balistiques ou des installations nucléaires.

Reuters a par ailleurs interviewé un haut responsable israélien qui a souligné qu’« un changement de régime nécessite une intervention terrestre ». Il a prévenu sous le couvert de l’anonymat que cibler le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ne changerait rien à la situation si la pression extérieure n’était pas accompagnée d’une opposition interne organisée.

Une source occidentale a quant à elle confié à Reuters que l’objectif de Trump est un changement de direction qui n’entraîne pas nécessairement l’effondrement de l’État, comme ce fut le cas au Venezuela.

