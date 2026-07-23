L’Irak et l’Iran signent un accord et trois mémorandums d’entente pour renforcer leur coopération et leur partenariat

L’Irak et l’Iran ont signé mercredi des accords de coopération et de jumelage dans les domaines de l’administration publique, de l’éducation, de l’économie, des transports et des affaires juridiques. Ces accords ont été signés lors d’une rencontre entre le président iranien Massoud Pezeshkian et le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaidi, à la suite de la visite de ce dernier à Téhéran.

Accord de jumelage et mémorandums d’entente

L’agence de presse officielle iranienne IRNA a rapporté que « lors d’une réunion conjointe entre le président iranien Massoud Pezeshkian, le Premier ministre irakien Ali Faleh al-Zaidi et un groupe de hauts responsables des deux pays, des mémorandums d’entente pour la coopération entre l’Iran et l’Irak ont ​​été signés ». Le plus important d’entre eux est l’accord de jumelage entre la municipalité de Bagdad et la municipalité de Téhéran.

Lors de cette même réunion, le ministre irakien des Affaires étrangères, Fuad Hussein, et son homologue iranien, Abbas Araqchi, ont signé un deuxième mémorandum d’entente relatif à la construction de la ligne ferroviaire Kermanshah-Khosravi-Khanaqin-Bagdad.

Un troisième mémorandum d’entente, concernant l’accord de jumelage entre Téhéran et Bagdad, a également été signé par le ministre iranien de l’Économie et des Finances et son homologue irakien.

Un mémorandum d’entente portant sur l’administration publique, l’éducation et les ressources humaines a par ailleurs été signé par le ministre irakien des Finances, Faleh Sari Abdishi, et son homologue iranien, Seyyed Ali Madanizadeh.

Pezeshkian : Élaboration d’un plan de coopération stratégique global entre Téhéran et Bagdad

Le président iranien a souligné la nécessité d’élaborer un plan de coopération stratégique global entre l’Iran et l’Irak, considérant que le développement global des relations entre les deux pays dépend de la mise en œuvre rapide des accords, du renforcement de la coopération économique et infrastructurelle, ainsi que du développement de la coopération en matière de sécurité.

Il a également souligné que la sécurité de l’Iran et de l’Irak est étroitement liée et que les deux pays partagent la volonté de concrétiser les accords en actions positives pour les deux nations.

De son côté, le Premier ministre irakien a déclaré que son pays ne permettra en aucun cas que son territoire serve de base arrière pour menacer la République islamique d’Iran.

La visite d’Al-Zaidi à Téhéran intervient après une nouvelle vague d’agressions américaines contre l’Iran et la riposte de ce dernier, qui a ciblé des bases américaines dans la région.

En 2023, Bagdad et Téhéran ont signé un accord visant à renforcer la sécurité le long de leur frontière commune, notamment dans la région du Kurdistan irakien, où sont implantés des groupes séparatistes kurdes iraniens.

Source : Médias