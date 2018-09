Le chef du mouvement de résistance palestinienne Hamas à Gaza, Yahya Sinwar a affirmé que « les factions palestiniennes ont formé une salle d’opérations pour lutter contre les tentatives de l’occupation israélienne de modifier les règles du conflit », soulignant que « nous ne cherchons pas la guerre et nous tenons au respect du cessez-le-feu de 2014 (…), toutefois nous pouvons en quelques secondes renverser la table sur l’occupation, a rapporté la chaine satellitaire libanaise alMayadeen.

M.Yahya Sinwar a révélé qu »après la paralysie du processus de réconciliation interne, l’occupation plannifiait de provoquer une explosion interne à Gaza, sauf que les narches du grand retour ont saboté ce projet ».

Il a souligné lors d’une réunion avec des jeunes qu »‘on projetait à faire chuter la bande de Gaza et le projet de résistance en hiver dernier. D’ailleurs, Lieberman l’a évoqué clairement ».

Et de poursuivre : » Nous étions conscients que l’attentat contre le convoi du général Tawfiq Abou Naim avait pour but destiné de faire exploser la réconciliation. Sauf que nous avons réussi à surmonter le défi . La tentative d’assassinat est le fruit d’efforts communs entre le Shabak et des acteurs influents du service de renseignement à Ramallah « .

Le chef du Hamas à Gaza a souligné que « les options pour faire tomber la résistance sont tombées car la résistance est incrustée dans les profondeurs du peuple palestinien ».

Il a toutefois souligné que » à l’heure actuelle, le processus de réconciliation n’avance pas dans un rythme satisfaisant , mais nous ne perdons pas espoir ».

« Fixer le cessez-le-feu signifie que nous ne retournerons jamais à la case départ soit le siège », a -t-il martelé

Et de conclure : « ceux qui parlent d’un aéroport à Eilat se leurrent, pire ils sont ignorants, ils ne savent rien » ajoutant « il est question aujourd’hui de la mise en palce d’un projet de voie navigable entre la bande de Gaza et Chypre , sans compter que la question de l’UNRWA sera réglée définitivement « .

Source: Médias