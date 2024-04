Les médias israéliens continuent de transmettre l’inquiétude et la réalité vécues par le nord de la Palestine occupée, avec la poursuite des opérations de résistance islamique au Liban et leur expansion ces dernières semaines, en soutien à Gaza et à sa résistance et en réponse aux attaques israéliennes sur des villages libanais.

La Douzième chaîne israélienne a avoué que les opérations du Hezbollah ont atteint les environs de Haïfa et d’Akka occupés ainsi que la colonie d’Avivim, notant « qu’ il n’y a pas de fin en vue et qu’ un règlement politique semble loin, à la lumière de l’évacuation de colons de la zone frontalière avec le Liban ».

Impasse stratégique

Dans ce contexte, plusieurs responsables israéliens se sont exprimés sur la chaîne, et un colonel de réserve de l’armée d’occupation, Kobi Marom, a affirmé qu’il existe une impasse stratégique dans le nord mais ce dernier est une formidable réussite pour le Hezbollah en termes de sensibilisation.

Kobi Marom a admis, dans une interview à la chaîne israélienne Channel 12, « que les tirs de l’armée ne parviennent pas à réaliser un objectif stratégique », s’interrogeant « 7 mois se sont écoulés depuis la guerre, pourquoi l’armée ne peut-elle pas détruire l’infrastructure du Hezbollah ? »

Concernant les colons, Marom a parlé « de la désintégration des communautés dans le nord, alors que les chefs de conseil se tiennent comme des mendiants à la porte du ministre des Finances « .

Le colonel Ahiyat a souligné que face à cette réalité, « Israël » a perdu le nord.

Une terrible catastrophe dans le nord

L’ancien consul d’occupation dans l’État américain de Los Angeles, Yaki Dayan, a déclaré à son tour à la même chaîne israélienne « qu’ avec toutes les restrictions américaines, il sera très difficile d’ouvrir une grande bataille dans le nord ».

Il a décrit « l’évacuation des colons de Kiryat Shmona comme une erreur », soulignant « la nécessité de surmonter cette erreur afin qu’ils puissent retourner dans les colonies ».

Pour sa part, l’ancien commandant de l’unité Al-Yamam de l’armée d’occupation, David Tzur, a qualifié les résultats de l’escalade à la frontière avec le Liban de « terrible désastre ».

Paralysie de la vie

Dans son témoignage sur la Douzième chaîne, un colon israélien ayant des intérêts commerciaux dans le nord de la Palestine occupée a dressé un tableau des répercussions de la guerre et des échecs du gouvernement d’occupation sur le front avec le Liban.

Il a déclaré que « ce qui se passe dans le nord est effrayant et insensé », estimant que « 20 à 30 % des Israéliens du nord n’y retourneront pas parce qu’ils ont peur et sont en état de choc ».

En outre, les médias israéliens ont parlé d’étudier la décision d’annuler la célébration religieuse annuelle à Meron cette année ou de la réduire considérablement en raison de la guerre dans le nord.

De son côté, la Treizième chaîne israélienne s’est entretenue avec un membre de l’équipe de préparation de la colonie Margaliot dans le nord de la Palestine occupée, Zion Keren, et il a confirmé que « cette colonie est comme une ville fantôme ».

Gail Schorsch, ancienne responsable du Mossad, a également estimé, dans une interview accordée à Kan TV, « qu’Israël avait désormais perdu le nord au cours de cette guerre ».

Dans la journée, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir pris pour cible un bâtiment où étaient stationnés des soldats de l’occupation dans la colonie Avivim , confirmant qu’ils avaient été tués et blessés.

Hier, la résistance a annoncé avoir ciblé le quartier général de la Brigade Golani et le quartier général de l’unité Egoz 621, dans la caserne Sharaga , au nord de la ville occupée d’Akka.

Source: Médias