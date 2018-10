Nouvelles retombées de l’affaire du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, disparu depuis le 2 octobre dernier et considéré comme étant assassiné par la Turquie : c’est Abou Minchar, en personne qui a ordonné son meurtre, et son effondrement ne devrait pas tarder.

Cette appellation qui se traduit par l’homme à la scie a été attribuée par le Washington Post avec lequel collaborait le disparu, au prince héritier saoudien Mohamad ben Salmane (MBS). Le célèbre tweeter saoudien Moujtahed lui aussi adopte cette version et s’attend à son effondrement imminent.

La maison du consul, après le consulat

En Turquie, les forces de sécurité comptent perquisitionner la maison du consul saoudien à Istanbul. Elles avaient dans la nuit de lundi à mardi perquisitionné les locaux du consulat saoudien, situé à quelques 300 mètres.

Selon des médias turcs, très échauffés par cette affaire depuis qui a eu sur leur sol, le consul saoudien a quitté la Turquie ce mardi 16 octobre.

La police turque qui privilégie la version de l’assassinat de M. Khashoggi depuis qu’il est entré dans le consulat saoudien et n’en est plus ressorti, étudie l’éventualité que ses assassins se sont débarrassés de son cadavre en le faisant fondre dans un acide, rapportent ces médias.

Le président turc Recep Tayyep Erdogan a lui aussi évoqué ce mardi 16 octobre que les investigateurs turcs sont à la recherche d’agents toxiques dans le consulat.

Durant l’opération de perquisition dans les locaux du consulat, les enquêteurs ont utilisé plusieurs appareils dont des lampes à infrarouge qui permettent de détecter les traces de sang, révèle la chaine de télévision turque NTV.

Le jardin de l’enceinte a aussi été fouillé. Et après quelques heures, deux camions sont arrivés sur les lieux pour faire davantage de fouilles.

Les travaux sont effectués en collaboration avec l’équipe d’investigation saoudienne envoyée par Riyad. A leur fin, dans la matinée de ce mardi, les deux équipes se sont séparées sans déclaration commune.

La responsabilité de Trump

Selon le quotidien américain Washington Post (WP) avec lequel collaborait M. Khashoggi, les services de renseignements américains détiennent des informations sures et certaines qui confirment que c’est bien « Abou Minchar », qui se traduit par l’homme à la scie, en allusion au prince héritier Mohammad ben Salmane qui a commandité cette liquidation.

Le président Trump a exagéré beaucoup trop l’importance qu’il a accordée à la relation avec l’Arabie, ce qui a exhorté ses dirigeants à se comporter d’une façon téméraire voire même criminelle, sans craindre les conséquences, estime le quotidien américain.

Le journal affirme aussi que de nouvelles données seront révélées dans les prochains jours , dont des enregistrements sonores, voire mêmes des images.

Sauver MBS

Tournant en dérision la version véhiculée par Trump sur de sois-disant « éléments incontrôlables » qui seraient derrière cette disparition, le WP accuse l’administration américaine de s’atteler pour mettre au point un plan de sortie de crise, dans le but de déculpabiliser MBS.

« J’ai déjà entendu cette théorie stupide sur les éléments incontrôlables qu’elle sera adoptée par les saoudiens dans cette affaire. C’est scandaleux comment ils ont pu convincre le président des USA de devenir le représentant de leurs relations publiques pour la propager », a tweeté le sénateur démocrate Chris Murphi.

MBS va s’effondrer

Même avis du célèbre tweeter saoudien Moujtahed qui a accusé le secrétaire d’état américain Mike Pompeo de s’être rendu en Arabie saoudite dans le but de coordonner avec « Abou Minchar » l’histoire « des éléments incontrôlables ».

« Trump a envoyé Pompeo non pas pour enquêter sur les faits mais pour coordonner avec ben Salmane sur la façon de rédiger l’histoire des éléments incontrôlables de sorte qu’elle ne contredise pas les dires de Trump », a-t-il tweeté.

Et de poursuivre : « mais il semble que toutes les lignes se rejoignent chez ben Salmane, de sorte qu’il ne lui est plus possible d’échapper malgré l’enthousiasme que Trump fait part pour le faire ».

De l’avis de Moujtahed, l’histoire de ben Salmane va s’aggraver très vite et il finira par s’effondrer d’une façon tragique.

Source: Divers