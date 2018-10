Le gouvernement bahreïni a occupé la 1ère place sur la liste des dizaines de gouvernements dictatoriaux, qui ont acheté d’Israël des dispositifs d’écoute pour espionner leurs citoyens, a révélé un rapport publié, ce vendredi, par le journal israélien Haaretz.

Et d’ajouter : Israël est devenu le plus grand exportateur mondial des matériels relatifs à l’espionnage des citoyens.

Ces appareils sont exportés, avec l’aide d’experts israéliens, issus de l’unité d’élite de la division du renseignement militaire, connue sous le nom d’Unité 8200. Celle-ci est chargée de surveiller et d’espionner les pays arabes.

Selon le rapport de Haaretz, « les dirigeants et les régimes dictatoriaux de ces pays sont désormais capables, grâce à l’aide et à l’équipement israéliens, de lire les courriers électroniques et les messages de leurs opposants. Ils sont également capables d’accéder à divers téléphones et applications, en plus d’enregistrer des conversations de dissidents et d’activistes afin de fabriquer des accusations à leur encontre ».

Source: AlManar