L’ambassade américaine à Bagdad a essuyé des tirs d’artillerie dans la nuit du mercredi au jeudi, mais aucune victime n’a été signalée , ont rapporté des sources policières irakiennes, selon l’agence turque Anadolu.

Deux obus d’artillerie se sont écrasés peu après minuit, près de l’ambassade, située dans la zone verte fortifiée de Bagdad, a déclaré à l’agence Anadolu le lieutenant de police Jamal al-Hassouni. Selon lequel les tirs n’ont pas causé de perte humaine ou matérielle.

La police a ouvert une enquête sur l’incident, qu’aucune partie n’a pour l’heure revendiqué.

L’attaque a eu lieu quelques heures seulement après une visite inopinée du président américain Donald Trump à la base aérienne militaire d’Ain al-Assad, dans la province irakienne d’Al-Anbar (ouest). Il y a passé trois heures et demie puis en rentré sans passer par Bagdad.

Cette visite sans autorisation officielle et sans en avoir informé le gouvernement, a été critiquée par de nombreux partis politiques irakiens pour qui elle constitue un affront. Certains religieux et hommes politiques ont réclamé le départ des forces américaines de leur pays.

Une réunion prévue entre le président américain et le Premier ministre irakien Adel Abdul-Mahdi a été annulée. Cependant, les deux dirigeants ont tenu par la suite un entretien téléphonique, selon Anadolu.