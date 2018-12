La décision américaine de quitter l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) notifiée en octobre 2017 est entrée en vigueur ce lundi 31 décembre rapporte l’agence russe Sputnik. Bien qu’il garde le statut d’observateur, Washington ne paiera plus les cotisations et ne sera pas élu au Comité du patrimoine mondial. Israël aussi devrait faire de même les heures prochaines.

Selon Sputnik, en 1984, l’administration de Ronald Reagan avait déjà abandonné l’organisation l’accusant d’anti-américanisme et de gestion controversée. En 2003, les États-Unis ont réintégré l’organisation.

«Cette décision n’a pas été prise à la légère et reflète les inquiétudes des États-Unis concernant l’accumulation des arriérés à l’Unesco, la nécessité d’une réforme en profondeur de l’organisation, et ses partis pris anti-israéliens persistants», a assuré, jeudi, le département d’État.

Ces derniers mois, cette organisation onusienne s’est fait remarquer en adoptant des décisions qui ont rendu justice aux Palestiniens.

En octobre 2018, elle a adopté une énième fois à l’unanimité toutes les décisions proposées par l’Etat de Palestine. Dont celles qui condamnent les violations israéliennes du patrimoine culturel palestinien dans la ville sainte de Jérusalem al-Quds occupée, à Bethléem, contre l’Église de la Nativité et la mosquée Bilal Ben Rabah, à Al-Khalil Hébron contre le caveau des Patriarches , ainsi que dans la bande de Gaza et ailleurs.

L’une des décisions qui avaient le plus irrité les dirigeants israéliens a été celle qui ne voit aucun lien historique qui puisse unir les juifs à Al-Quds. Elle a aussi assuré la même chose pour le caveau des Patriarches à al-Khalil et la mosquée Bilal à Bethleem qu’elle a rattachés à la Palestine. L’organisation culturelle a également condamné les démarches israéliennes qui visent à changer la nature et la composition démographique des régions palestiniennes.

Outragé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a reproché à l’Unesco d’avoir adopté 71 résolutions contre Israël, et deux seulement contre les autres pays du monde.

Source: Divers