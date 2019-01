Pourquoi le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, n’a-t-il pas réagi aux informations sur les prétendus tunnels de ce mouvement ? Un article du journal en ligne arabophone ar-Raï al-Yaoum (Opinion du jour), dirigée par le célèbre journaliste Abdel Bari Atwane se penche sur cette question.

« À partir du moment où le régime israélien a lancé l’opération Bouclier du Nord visant à démolir les tunnels présumés du Hezbollah, les médias israéliens ont couvert la nouvelle de manière à faire réagir le secrétaire général du mouvement, mais en vain. Hassan Nasrallah semble être déterminé à ne pas prendre position à ce sujet et c’est précisément ce qui met sur les dents les Israéliens. »

Raï al-Yaoum fait allusion au rôle efficace des médias de l’Axe de la Résistance, dont notamment la chaîne iranienne arabophone Al-Alam et son reporter Hossein Mortadha, dans « la guerre psychologique » contre le camp sioniste, sans omettre d’évoquer les différends qui divisent à l’heure actuelle le Premier ministre, Benjamin Netanyahu et les commandants de l’armée israélienne.

Netanyahu a demandé à changer le nom de l’opération « Bouclier du Nord » de manière à en édulcorer l’aspect militaire et à suggérer qu’il s’agit plutôt d’opérations de génie civil, proposition qu’ont rejetée les commandants militaires, précise l’article.

Les mésaventures de Netanyahu se complètent par l’échec des représentants américains et israéliens de faire adopter une résolution contre le Hezbollah au sein du Conseil de sécurité, avec pour prétexte les tunnels présumés de la Résistance libanaise.

« C’est précisément le silence de Hassan Nasrallah qui a mis les Israéliens dans l’embarras. Ils ont tout essayé afin de provoquer le leader du Hezbollah et le faire réagir dans le sens de leurs propres plans; mais ils ont échoué. Pour sa part, Hassan Nasrallah a jusqu’ici fait peu de cas des campagnes médiatiques israéliennes. Et cette attitude transmet un message fort à l’adresse des Israéliens : c’est l’axe de la Résistance et le Hezbollah qui déterminent les règles du jeu, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi sur le plan de la guerre médiatique et psychologique. »

