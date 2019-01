Le satellite industriel iranien Bayam, un exploit majeur pour les chercheurs de l’Universitéd’ Amir Kabir, a été remis au centre de recherche spatiale du pays pour des tests appliqués, a rapporté l’agence d’informations iranienne Farsnews.

Le satellite Bayam est en cours de test au laboratoire AIT du centre de recherche spatiale iranien.

Le satellite iranien Bayam pèse 100 kilos et est conçu pour mener des activités de télédétection et prendre des photos de l’Iran sous trois spectres. Il sera lancé à partir une fusée à 500 km du sol et à un angle de 55 degrés.

Source: Médias