Deux soldats britanniques de la coalition internationale menée par les Etats-Unis ont été blessés le samedi soir 5 janvier dans un missile tiré par la milice wahhabite terroriste Daech (Etat islamique-EI) dans l’est de la Syrie.

Le média kurde Rudaw News indique que l’attaque a visé une base des Forces démocratiques syriennes (FDS), rapporte l’agence russe Sputnik.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), un combattant kurde des FDS a été tué suite au tir d’un missile par les jihadistes dans le secteur d’Al-Chaafa », l’ultime poche de l’EI dans la province de Deir Ezzor (est)

« Les deux soldats britanniques ont été transportés par hélicoptère pour recevoir les soins » adéquats, a-t-il ajouté, sans être en mesure de déterminer la destination d’accueil ou l’hôpital vers lequel les deux militaires auraient été transportés. Leurs blessures sont graves, soulignent AP.

Sky News ajoute qu’un responsable des FDS a déclaré à Rudaw News qu’outre les soldats britanniques touchés, un membre des Unités kurdes de protection du peuple (YPG) avait été tué et un autre blessé.

La présence militaire britannique en Syrie est très peu médiatisée, contrairement à celle des américains et des français. Ils ont installé leur base plus au sud, dans une zone située aux confins avec l’Irak et la Jordanie, rapporte le site d’information arabophones al-Khaleej on line. Non loin de la base américaine d’al-Tanf. Ente 30 et 50 soldats s’y trouvent et auraient pour mission d’entrainer et de former des miliciens appartenant aux groupsucules hostiles au pouvoir syrien.

La coalition et les FDS ont conjointement lancé le 10 septembre une offensive contre le dernier réduit de l’EI dans cette zone de l’est syrien frontalière de l’Irak, rappelle l’AFP. Le 14 décembre, ils se sont emparés de Hajine, la plus grande localité du bastion, selon l’OSDH. Les jihadistes takfiristes se trouvent encore dans les villages proches de Soussa et al-Chaafa, ainsi qu’une poignée de petits hameaux, où des combats intenses se déroulent à l’heure actuelle.

Depuis septembre, 1.069 jihadistes takfiristes ont été tués dans les combats, contre 573 membres des FDS, selon l’OSDH, tandis que 15.000 personnes ont fui la poche jiihadiste, un phénomène accéléré depuis la prise de Hajine, d’après la même source.

Le 19 décembre dernier, président américain a créé la surprise en annonçant en décembre le départ des quelque 2.000 soldats déployés en Syrie en soutien aux FDS.

Les États-Unis et leurs alliés mènent depuis 2014 l’opération anti-Daech en Syrie et en Irak. En Syrie, ils agissent sans l’aval des autorités syriennes, leur présence dans ce pays étant considérée comme une occupation.