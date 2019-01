Le vice-commandant général du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran le général Hussein Salami a déclaré que les Etats-Unis faisaient progressivement face à une résistance internationale.

Réagissant à la décision de l’administration américaine de se retirer de Syrie, lors du Forum sur les exploits de la révolution islamique, il a dit : « la sortie des Etats-Unis de Syrie reflète la réalité qu’ils ne sont plus capables de gérer les conflits politiques, raison pour laquelle il ne faut plus avoir peur des Etats-Unis aujourd’hui ».

« Les Etats-Unis font face progressivement à une résistance internationale. C’est pour cela ils ciblent le peuple iranien, son commandement et les Gardiens de la révolution car ils constituent les piliers du front de la résistance », a-t-il ajouté.

M. Salami a attribué la régression de la puissance américaine à la révolution islamique en Iran, il a expliqué: « l’impact le plus important de la révolution a été de propager l’esprit de résistance et de lutte pour affronter les forces de l’arrogance. Elle a considérablement changé la pensée stratégique dans le monde à l’encontre de la puissance des Etats-Unis et de son hégémonie »

Et de poursuivre : « malgré tous les complots et les hostilités, l’Iran islamique mène une vie digne sous une couverture défensive fiable ».

«L’Etat qui a dépensé 7 trillions de dollars sans obtenir aucun acquis politique dans la région est en panne. Les Etats-Unis et leurs partenaires dans la région sont désormais impuissants », a conclu le général des Gardiens de la révolution.