Le site d’information militaire Menadefense vient d’écrire que l’armée algérienne a utilisé pour la première fois le système antichar russe Kornet EM et le mortier blindé chinois autopropulsé SM-4, lors des manœuvres à balles réelles Volcan 2019 exécutées le 7 janvier 2019 dans l’ouest du pays.

Le ministère algérien de la Défense (MDN) a émis un communiqué pour annoncer que l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne avait réalisé lundi des exercices à balles réelles à l’occasion des manœuvres Volcan 2019, aussi appelées Borkhane 2019.

Selon Sputnik, les exercices se sont déroulés à Sidi-Bel-Abbès, dans la 2e région militaire du pays. Participaient à la manœuvre les unités de la 8e division blindée et de la 36e brigade d’infanterie motorisée. Deux nouveaux équipements apparaissaient aussi lors de la manœuvre : le véhicule russe de reconnaissance et d’engagement doté d’un système de missiles antichar Kornet EM et le mortier blindé chinois autopropulsé SM-4, fabriqué par la société Norinco.

Le Kornet EM a démontré plus d’une fois son efficacité dans la destruction de cibles, aussi bien au sol que dans les airs, y compris des drones furtifs.

Le système antichar Kornet EM permet à son utilisateur de repérer les blindés ennemis à une distance de 10 km, 24 heures sur 24 et par tout temps, qu’il pleuve ou qu’il neige.

Le suivi du matériel ennemi est réalisé par plusieurs systèmes : des caméras thermiques et de télévision à grand champ et à champ réduit, et un télémètre laser.

Le système utilise le mode « tire et oublie ». La tâche de l’opérateur consiste donc à verrouiller la cible. Par la suite, il n’intervient pratiquement pas dans le fonctionnement du système.

Quant au mortier blindé autopropulsé SM-4, le véhicule est construit sur la base du châssis du transporteur blindé de troupes 6×6 WZ 551 de Norinco. « Il dispose d’une cabine arrière contenant un mortier de 120 mm escamotable, totalement motorisé, un système de chargement automatique, un compartiment pour munitions et un système de tir assisté par ordinateur », a indiqué l’article de Menadefense en date du 8 janvier 2019.

Le site d’information militaire a précisé que le système de tir dont est équipé le SM-4 permet de calculer à l’avance les trajectoires de la cible puis de tirer instantanément grâce à son déploiement rapide, ajoutant que le véhicule a la capacité de se replier en quelques secondes et ce avant l’arrivée du tir de contre-batterie. Par ailleurs, la portée des obus lancés varie selon le type utilisé entre 7 et 13 km.

Il a souligné aussi que le blindé, pouvant atteindre une vitesse de 100 km/h, se déplace très facilement grâce à sa taille et à ses 6 roues motrices.