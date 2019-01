Des milliers des terroristes de Daech se trouvent toujours en Afghanistan grâce aux financements de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, estime le général iranien Ahmad-Reza Pourdastan qui souligne que Washington utilise la présence des terroristes dans le pays comme moyen de pression sur l’Iran, la Russie et la Chine.

Les financements accordés par certains pays arabes permettent à Daech* de rester en Afghanistan et de servir les objectifs politiques des États-Unis, indique le général de brigade Ahmad Reza Pourdastan, chef du centre de recherches stratégiques de l’Armée iranienne, cité par l’agence Fars News.

«Un grand nombre de terroristes de Daech*, soit près de 7.000, est déployé sur le territoire afghan et s’approvisionne en armes avec l’argent de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Les Américains les protègent pour les utiliser comme moyen de pression sur l’Iran, la Russie et la Chine», a-t-il déclaré ce vendredi lors d’une cérémonie dans la ville de Khansar.

Par le passé, les autorités iraniennes ont accusé à plusieurs reprises les États-Unis de soutenir les terroristes en Afghanistan. Ainsi, au mois de mai, un des conseillers du Guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei, le major-général Yahya Rahim Safavi, a accusé les États-Unis de transférer des terroristes de Daech* vers l’Afghanistan.

Source: Sputnik