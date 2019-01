L’armée syrienne a repoussé dans la nuit de mardi à mercredi une attaque lancée par la coalition Hayat Tahrir al-Cham, dirigée par le front al-Nosra, contre ses positions dans la zone de désescalade dans la province d’Idleb, au nord-ouest de la Syrie.

L’attaque a été perpétrée par des centaines de terroristes, a indiqué le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit, selon l’agence russe Sputnik.

«Dans les alentours de la localité d’Abou Sharjah, les forces armées syriennes ont ouvert le feu contre les extrémistes et l’assaut a été avorté. Ayant subi des pertes, les terroristes ont reculé vers leurs positions initiales», a indiqué aux journalistes le chef du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Sergueï Solomatine.

«Les groupes du Front al-Nosra ont attaqué simultanément les positions des troupes gouvernementales à Abou Douhuor et à Abou Sharjah», a-t-il expliqué, précisant qu’il s’agissait de «formations d’entre 150 et 200 djihadistes avec 15-20 camionnettes, équipés de mitrailleuses de gros calibre».

A Abou Douhour, les terroristes projetaient de réaliser une attaque-suicide, mais le kamikaze a été éliminé par un missile guidé anti-char.

«Les djihadistes ont réussi à s’intégrer dans les rangs des forces armées syriennes et à parcourir 1,5 km, ensuite ils ont été arrêtés par des tirs et repoussés au-delà de la ligne de contact par des renforts», a signalé M. Solomatine.

Le Centre russe fonctionne en coordination avec la Turquie qui est informée de la situation à Abou Douhour et Abou Sharaj, a ajouté M. Solomatine, rapporte Sputnik.

HTC s’est emparé ces dernières semaines de la totalité de la province d’Idleb, ainsi que de la province ouest d’Alep et de la province nord de Hama, après en avoir délogé les groupes pro turcs.

