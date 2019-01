Le chef des renseignements saoudiens généraux, serait arrivé en Palestine occupé, à bord d’un avion saoudien.

C’est Eddy Cohen, un journaliste et chercheur israélien du Centre Begin-Sadate qui a révélé ce fait sur compte twitter.

« L’oiseau-messager du roi Salomon fils du roi David se trouve actuellement à Tel Aviv… son excellence le général Khaled ben Ali ben Abdallah al-Hamidane, le chef des renseignements généraux au royaume arabe saoudien », a-t-il tweeté.

Selon lui son voyage a été entamé depuis l’aéroport du roi Abdel Aziz à Jeddah, en transitant par Amman en Jordanie jusqu’à l’aéroport de Ben Gourion à Tel Aviv ».

Cohen indique que l’avion est passé par la Jordanie pour détourner l’attention de se véritable destination

« Dans une première recherche de mes sources à l’aéroport, l’avion a été loué à Malte », a-t-il ajouté.

Il a étayé son information à l’aide de la photographie de l’avion en question prise lors de son atterrissage.

Cohen avait auparavant révélé l’identité de la personnalité émiratie qui avait fait le voyage à Tel Aviv le 20 janvier dernier, en provenance d’Abu Dhabi.

« Un voyage très intéressant en provenance du Golfe : un avion privé (9H-VCL) est arrivé depuis Abu Dhabi (EAU) en Israël sans aucun transit à Amman (Jordanie) », avait tweeté à cet égard un autre journaliste du Yediot Ahronot, connu sous le nom Blumenthal .

Selon Cohen, elle transportait à son bord Abdallah Ben Zayed, le ministre émirati des Affaires étrangères et Tahnoune Ben Zayed le conseiller à la Sécurité nationale.

Pour les observateurs, l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis mènent en catimini la normalisation du monde arabo-islamique avec l’entité sioniste. Le Tchad, pays à majorité islamique et le Sultanat d’Oman ont d’ores et déjà accueilli le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Source: Divers